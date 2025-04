Nove pale eoliche tra Gagliole e San Severino: venerdì si parla del progetto in un’assemblea all’Italia

Oltre a quello sul monte San Pacifico, di cui si è già detto e per il quale i consiglieri comunali Borioni e Antognozzi hanno proposto un’inchiesta pubblica (come previsto dall’iter per la cosiddetta “Via”), un altro parco eolico di forte impatto ambientale dovrebbe sorgere tra Gagliole e San Severino su progetto della Wind Energy Gagliole Srl. Esso sarebbe costituito da nove aerogeneratori e connesso alla rete elettrica di distribuzione per un totale di 29,7 MW di potenza tra i due territori.

In questo caso è stata l’Amministrazione comunale settempedana, in seguito alla richiesta della Regione Marche relativa alla valutazione d’impatto ambientale (“Via”), a presentare la richiesta d’avvio di un’inchiesta pubblica.

L’assemblea si terrà nella Sala Italia venerdì 11 aprile alle 17.30 e servirà proprio per discutere della realizzazione di questo impianto eolico. Verrà illustrato nel dettaglio il progetto con il conseguente impatto ambientale.

I cittadini potranno intervenire, anche con contributi scritti.

Intanto i sindaci dei Comuni interessati hanno già espresso il loro “no”. Qualche giorno fa lo ha fatto Sandro Botticelli, primo cittadino di Gagliole: “Si tratta di un progetto di una vastità immensa, quasi devastante per il nostro territorio”. E così pure ha detto il sindaco settempedano Rosa Piermattei: “Come Amministrazione comunale ci siamo sentiti in dovere di avviare l’inchiesta pubblica per coinvolgere direttamente i cittadini. Abbiamo sempre dichiarato la nostra totale contrarietà a qualsiasi progetto che deturpi il nostro territorio e ci siamo già espressi in tal senso in Consiglio comunale. La Soprintendenza, in questi giorni, ha dato parere contrario e della stella linea è il parere più volte espresso dal nostro Comune”.