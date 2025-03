Volley, la Sios Novavetro batte anche San Marino (3-0): ora la salvezza è più vicina

Dopo aver vinto in casa del Real Bottega, la formazione della Sios Novavetro San Severino compie un altro importante passo avanti verso la salvezza superando al palasport “Ciarapica” la Promopharma San Marino con il massimo scarto.

E’ stata una gara molto bella per i settempedani, partiti subito molto concentrati e determinati. Tant’è che i primi due set sono volati via a senso unico. Lo stesso copione si è visto anche nella terza frazione di gioco, ma solo fino al parziale di 21-16. A quel punto qualcosa si è inceppato nella formazione di coach Pasquali e gli avversari si sono rifatti sotto e hanno avuto pure un set point sul 23-24. Ma il tecnico locale ha richiamato i suoi ragazzi alla calma e, dopo il time out, sono riusciti a chiudere il conto ai vantaggi (26-24), mettendo la parola fine all’incontro. Senza concedere ulteriori chance di rimonta al San Marino.

Il tabellino

3-0, parziali: 25-18 (24′), 25-18 (23′), 26-24 (31′).

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO MARCHE: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Romiti. All. Pasquali.

PROMOPHARMA SAN MARINO: Kiva, Frascio, Rondelli, Bernardi, Carigi, Muccioli, Ricci, Benvenuti, Marcoionni, Bernacchini, Conti, Rizzi (L1), Bacciocchi (L2). All. Ricci.

Arbitri: La Torre di San Giovanni Teatino e Grande di Pescara.

La classifica

La Nef Re Salmone 51 punti, Sab Group Rubicone 48, Paoloni Macerata e Novavolley Loreto 35, Pallavolo Sabini e Sir Its Umbria Academy 33, Promopharma San Marino 32, Querzoli Volley Forlì 29, Sios Novavetro San Severino 25, Battistelli Real Bottega 21, Volley Game T-Trade e Montorio Volley 20, Prime Cleaning Riccione 14, Romagna Banca Bellaria Igea 3.