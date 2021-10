‘Piccolo Festival dell’Essenziale’ nel segno di Claudio Claudi

Sabato 9 e domenica 10 ottobre si tiene a Roma nella sede del Pio Sodalizio dei Piceni la nona edizione del “Piccolo Festival dell’Essenziale”, promossa dalla Fondazione Claudi di Serrapetrona. L’evento si articola su quattro punti di riflessione: carisma, ansia, innamorarsi, orizzonte. E nell’ambito della manifestazione, domani (sabato 9), alle ore 16, lo storico dell’arte Gabriele Simongini e il presidente della Fondazione Claudi, Massimo Ciambotti, presenteranno a Roma il libro “La ragione dell’arte. Gli scritti di Claudio Claudi” a cura di Gabriele Codoni e Stefania Severi (Franco Angeli Editore, Collana editoriale della Fondazione Claudi, pag. 240).

Claudio Claudi (Serrapetrona 1914 – Roma 1972) è stato un poeta, letterato, filosofo e critico d’arte. Laureato in Lettere, si è dedicato per alcuni anni all’insegnamento ma è stato costretto, a causa di una grave malattia fin da giovane, a ritirarsi e a trascorrere lunghi periodi in clinica. In vita ha pubblicato “Lettere Tibetane”, una plaquette di riflessioni filosofiche. Ha svolto anche un’intensa attività di critico d’arte e di letteratura, collaborando a varie riviste come il “Costume Politico Letterario”, “Alfabeto” e “Ausonia”. Il volume “La ragione dell’arte” racchiude tutti i testi di Claudio Claudi inerenti le arti figurative conservati nell’Archivio della Fondazione Claudi. La prima sezione, a cura di Gabriele Codoni, docente di Filosofia e curatore dell’Archivio Claudi, raccoglie gli scritti teoretici. La seconda sezione, a cura di Stefania Severi, storico e critico d’arte e giornalista pubblicista, raccoglie gli scritti dedicati agli artisti.

Il “Piccolo Festival dell’Essenziale” si aprirà domani (sabato 9 ottobre) alle 11.30 con la prima sezione dedicata al Carisma: si parlerà delle figure di Enzo Piccinini, Carla Fracci, Andrea Aziani e Mario Luzi con l’intervento di chi ha conosciuto da vicino questi illustri personaggi. Quindi, approfondimenti sulle opere di Leonardo Da Vinci, Caravaggio, Damien Hirst.

Nel pomeriggio, invece, spazio alla sezione Orizzonte, riservata in particolare a Claudio Claudi, mentre la serata sarà dedicata a Emily Dickinson. Per quanto riguarda l’Ansia, altra sezione del Festival, è previsto un intermezzo (ore 18.45) con una videoproiezione (“L’anima grida in silenzio e con strani versi”) e con l’intervento, fra gli altri, del poeta Davide Rondoni.

Infine, domenica 10 ottobre la rassegna riprende alle ore 11 con l’ultima parte, Innamorarsi, e vedrà protagonisti i versi innamorati di tanti giovani, ma già affermati, poeti italiani.