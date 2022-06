Martedì 28 giugno, alle ore 18, l’Oratorio interparrocchiale “Don Orione” – appena riaperto da un gruppo di giovani settempedani – ospita un’inziativa per bambini (fascia d’età 5-10 anni). Si tratta della presentazione del libro “Squiro e la magia”, scritto e illustrato da Marco Ghergo di Cingoli, il quale terrà poi un laboratorio artistico gratuito per tutti i bimbi presenti.

Lui è un insegnante della Scuola Primaria, si definisce un “amante della natura e dei libri, siano essi da leggere, scrivere o illustrare, non fa differenza”. Ha pubblicato con Elison Publishing, Le Mezzelane e Dark Abyss. E, a parte la Nutella, crede che non esistano verità assolute. Marco è anche un grande artista e ai bambini insegnerà, dopo la presentazione del suo libro, alcuni “segreti” del mestiere dell’illustratore, in particolare come si disegnano gli animali del bosco. Squiro, infatti, è un simpatico scoiattolino protagonista di una bellissima storia, tutta da leggere.

La partecipazione è libera e tutti i bambini sono invitati a partecipare all’iniziativa, che si protrarrà per circa un’ora. A seguire, negli spazi dell’Oratorio, sarà celebrata la messa che per tutta l’estate sarà un appuntamento fisso del martedì, alle 19, all’aperto o nel tendoncino secondo le condizioni meteo.