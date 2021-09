Polisportiva Serralta in fermento: Giorgi “apre le danze”

Polisportiva Serralta in fermento in vista degli appuntamenti più importanti che si stanno avvicinando velocemente. Molti gruppi sono già in piena attività, altri stanno per iniziare e alcuni hanno concluso le loro fatiche, ma si continua a lavorare perché ci sono da gettare le basi per il prossimo anno.

Iniziamo dalla squadra di calcio a 11 (Terza Categoria) che è in piena preparazione pre-campionato. Dopo aver disputato alcuni allenamenti congiunti con altre formazioni, i gialloblù già pensano al primo impegno ufficiale che sarà in Coppa Marche. Avversari gli Amatori Appignano. Andata venerdì 24 settembre in casa (ore 21), ritorno il giorno 1 ottobre.

Nel frattempo si è svolta la tradizionale “sbraciolata” all’aperto sul campo sportivo “Palazzesi” della frazione settempedana per una riuscitissima serata alla quale erano presenti giocatori, staff, dirigenti, simpatizzanti, tutti insieme per la solita abbuffata che precede l’inizio della stagione.

Chi ha ripreso da pochi giorni l’attività sono i ragazzi del Giaguaro, la squadra di tiro alla fune, che si sta allenando a Serralta per un nuovo ciclo (ci sono stati dei cambiamenti nella formazione e sarà bene accetto chi vorrà provare la disciplina e tesserarsi) che partirà con le gare classiche a livello regionale e nazionale.

Il gruppo gialloblù che ha terminato l’attività, visto che si gioca prevalentemente nella bella stagione, è invece quello della Ruzzola che ha preso parte a diversi campionati, anche nazionali, di singolo e di squadra. In questo periodo i responsabili del settore, capitanati da Cristiano Beni, stanno già pensando a formare l’organico del prossimo anno e presto ci potrebbero essere importanti novità.

Concludiamo con la notizia più recente e più bella, dato che si tratta di un successo. Autore della vittoria per i colori del Serralta è stato Patrizio Giorgi che si è imposto nella propria categoria (dai 55 ai 60 anni) al trofeo Cinque Torri di Osimo. Nella corsa di 10 km il podista settempedano, al suo secondo impegno di stagione, ha condotto una gara di testa per poi allungare poco prima del traguardo per vincere in solitaria. Eccellente e autoritaria la prova di Giorgi che in effetti ha scelto il giorno ideale per vincere, visto che i festeggiamenti sono stati doppi. Infatti era un giorno speciale per Patrizio che compiva gli anni (classe ’65). Davvero un bel compleanno. Complimenti e auguri!

RP