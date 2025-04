Nuovo capitolo per Laura’s Hair, il salone di bellezza di Laura Tombesi in viale Bigioli

Un nuovo capitolo per Laura’s Hair, salone di bellezza di Laura Tombesi che si è trasferito in una nuova sede più ampia e accogliente in viale Bigioli, al civico numero 31. L’inaugurazione è stata accompagnata da una festa cui ha partecipato anche il sindaco Rosa Piermattei.

Dopo dieci anni di attività, la titolare Laura – sostenuta dalla famiglia, il padre Walter e la mamma Carla, presenti al taglio del nastro – ha deciso di regalarsi e regalare alle sue clienti uno spazio rinnovato, caratterizzato da ambienti moderni e confortevoli pensati per offrire un’esperienza di benessere e bellezza ancora più esclusiva.

La nuova sede di Laura’s Hair conferma la qualità e la professionalità che hanno sempre contraddistinto il salone, offrendo servizi innovativi per la cura e lo styling dei capelli, grazie all’utilizzo di prodotti di alta gamma e alle tecniche più all’avanguardia del settore.

Alla cerimonia è intervenuto anche padre Luciano Genga per la benedizione dei rinnovati ambienti.