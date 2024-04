Urbino: Giorgio Cipolletta si laurea in Lingue moderne con 110 e lode

Martedì 9 aprile Giorgio Cipolletta si è brillantemente laureato all’Università di Urbino con il massimo dei voti (110 e lode) presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi umanistici e internazionali, corso quinquennale di laurea magistrale in Lingue moderne e interculturalità d’impresa. Ha discusso la tesi “Le strategie di Brand activation come leva per aumentare la Brand Awareness: il caso Select nel mercato austriaco”.

E’ stata una giornata splendida sotto ogni punto di vista, compreso quello meteorologico, iniziata la mattina con la discussione della tesi e la consegna del Diploma di laurea nella dede centrale. Poi i festeggiamenti lungo l’affascinante e gremito centro storico della città di Urbino, per l’occasione vestita a festa, avendo programmato per la stessa mattinata tutte le lauree delle varie facoltà.

Ogni festa individuale inserita in una festa collettiva più ampia e celebrativa.

Una celebrazione multicolore che ha vivacizzato Urbino e il suo centro storico sotto l’imponente, maestoso, Palazzo Ducale.

La festa si è conclusa poi con un tradizionale rinfresco presso la suggestiva Fortezza Albornoz e l’ampio parco compreso, a ridosso del centro storico, anche qui gremito di laureati, parenti, colleghi, accompagnatori e semplici turisti.

E’ stata una festa doppia, in quanto la laurea triennale di Giorgio non era stata festeggiata in modo adeguato a causa della pandemia.

L’eccellente risultato (in parte rilevante in Lingua e cultura tedesca) è stato possibile anche grazie alla permanenza in diverse fasi e in diverse città della Germania, nonché del tirocinio e dell’Erasmus finale di molti mesi svolto a Vienna, città interculturale per eccellenza.

Ora per Giorgio, concluso questo importante capitolo della propria vita, si apre un’altra fase ancor più stimolante e affascinante.