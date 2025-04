A San Severino il presidente dell’Organizzazione mondiale per la pace, Carlos Peralta

Il sindaco Rosa Piermattei ha ricevuto la visita del presidente dell’Organizzazione mondiale per la Pace Ompp, Carlos Peralta.

L’incontro istituzionale col primo cittadino settempedano si è svolto in un clima di grande cordialità e condivisione. Carlos Peralta, che vanta origini settempedane attraverso la nonna materna Elisa Alessandra Marzioli, trasferitasi in Argentina nel 1906 e sposata con Pietro Fanucchi, mantiene profondi legami familiari con la città. Ad accompagnarlo il segretario dell’Organizzazione, Giampiero Lembo, e dal vicesegretario Ennio Saccamoneta, che ricopre anche il ruolo di direttore internazionale della Banca mondiale dell’alimentazione. All’incontro ha preso parte anche il vice sindaco e assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi.

Nominato nel 2005 presidente dell’Ompp, Carlos Peralta, in passato primo Ambasciatore itinerante per la missione di Pace palestino-israeliana e precursore del programma Caschi bianchi dell’Onu, oltre che presidente dell’Organizzazione mondiale per la Compensazione umana, in tutti questi anni ha portato avanti con determinazione le iniziative dell’organizzazione in numerosi congressi e conferenze internazionali.

Durante l’incontro il presidente Peralta ha ribadito i principi cardine dell’Ompp, organizzazione che in linea con gli intenti delle Nazioni unite, e con il supporto di 192 Paesi membri, lavora instancabilmente per favorire il dialogo e la coesistenza pacifica tra le Nazioni.

Il sindaco Rosa Piermattei ha espresso profonda gratitudine per la visita del presidente Peralta, riconoscendo il valore del suo operato e dell’impegno dell’Ompp sui temi della pace e della cooperazione internazionale.

Peralta ha ringraziato calorosamente per l’accoglienza ricevuta, confermando la sua vicinanza alla terra d’origine e il desiderio di rafforzare ulteriormente i rapporti tra l’Ompp e le realtà locali impegnate nella promozione della cultura della pace.

Dopo l’incontro istituzionale, la delegazione dell’Ompp ha visitato Palazzo Scina Gentili, sede del Marec, dove è custodito il capolavoro della Madonna della Pace del Pinturicchio. Successivamente si è recata al santuario di San Pacifico, dove è stata ricevuta dal padre guardiano fra Luciano Genga.

L’incontro si è concluso con l’auspicio di future collaborazioni e con la volontà condivisa di diffondere un messaggio di speranza e cooperazione per il bene dell’umanità.