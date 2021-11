Serralta, terza sconfitta consecutiva: Lorese vince 4-2

Terzo stop di fila in trasferta per il Serralta che si arrende alla Lorese, terza forza del girone. Risultato pesante (2-4), ma sotto il profilo del gioco i gialloblù non hanno né sfigurato né demeritato conducendo le danze a lungo, anche se poi i soliti problemi di finalizzazione hanno pesato sull’esito del confronto. Lo svantaggio immediato ha complicato le cose, oltre al terreno brutto e ad avversari chiusi, con il Serralta che ci ha provato ma era complicato rimontare in una gara tutta in salita che termina con recriminazioni e rammarico come accaduto spesso quest’anno. Ora serve reagire e avere una scossa per tornare a far punti per migliorare una classifica deficitaria. La prima opportunità sarà venerdì prossimo in casa contro l’Union Picena, altro avversario di vertice.

La cronaca

La sfida alla Lorese comincia come peggio non potrebbe per il Serralta che va sotto praticamente al primo secondo di gioco. La palla è sul dischetto di centrocampo ed è calciata direttamente verso la porta gialloblù con Spadoni fuori dai pali e sorpreso dalla traiettoria che lo scavalca e finisce dentro. Brutto colpo per i settempedani che però trovano forza e energie per reagire. Intorno al 12’ arriva il pari ad opera di Pelagalli che ricevuto il pallone da Pinkoswki lo mette con un sinistro a giro nell’angolino lontano. La Lorese torna avanti con un altro episodio. Punizione dalla trequarti sinistra che viene mandata verso lo specchio con Spadoni ancora sorpreso che non riesce a costruire una parata efficace. Prima dell’intervallo grande occasione per Pinkowski che in mischia scarica un destro potente e preciso che sembra poter entrare a fil di palo, ma il portiere è miracoloso nel deviare. L’avvio del secondo tempo è ancora di marca gialloblù. Si susseguono azioni e calci piazzati, ma manca sempre l’ultimo guizzo per avvicinarsi al bersaglio grosso. Per due volte Moretti è pericoloso. Un altro episodio condanna il Serralta. Un tiro dei locali va a sbattere sulla mano di Vissani che teneva il braccio lungo il corpo. Per l’arbitro ci sono gli estremi per il rigore (decisione dubbia e proteste ospiti con giallo per mister Francescangeli). Dal dischetto i locali fanno centro e vanno sul 3-1. Stavolta il colpo è forte e il Serralta lo accusa tanto più che dopo pochi minuti giunge il 4-1. Su di una respinta della difesa un giocatore della Lorese controlla e tira dal limite trovando una traiettoria vincente. Nella parte finale dell’incontro i gialloblù si gettano in avanti e accorciano con un rigore decretato per atterramento di Cruciani che stava saltando di testa sugli sviluppi di un corner. Dagli undici metri Cappellacci non sbaglia. Il Serralta è in forcing negli ultimi sgoccioli di partita e ci sarebbe l’opportunità di fare ancora gol, ma nulla cambia e finisce 4-2 per la Lorese che si piazza al terzo posto. Gialloblù che devono archiviare tutto e restare sul pezzo cercando di cambiare marcia al più presto.

SERRALTA: Spadoni, Ciccotti, Baruni (30’ st Compagnucci), Cruciani, Vissani, Panzarani (20’ st Bonifazi), Pinkowski. Bernabei (27’ st Cambriani), Cappellacci, Moretti, Pelagalli. A disp. Cardorani, Baruni Jimmy, Saperdi, Valenti. All. Francescangeli.

Roberto Pellegrino