Tolentino, nasce “Agrispace” per iniziativa del settempedano Simone Brandi

Questa mattina, sabato 22 marzo, è stato inaugurato a Tolentino il nuovo negozio Agrispace di Simone Brandi, giovane settempedano residente a Pitino.

E’ situato in via Belluigi 2, in zona Cisterna. Alla cerimonia del taglio del nastro sono intervenute numerose autorità locali, tra cui il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, e il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui. Tanti anche i cittadini interessati e curiosi.

Agrispace si propone come un punto di riferimento per gli appassionati del verde, dell’agricoltura sostenibile, degli animali e non solo, offrendo una vasta gamma di prodotti per zootecnia, giardinaggio, orticoltura, pet food e molto altro.

Durante l’inaugurazione Simone Brandi ha condiviso la sua soddisfazione per l’avvio del progetto e ha illustrato la filosofia del negozio, fondata sulla qualità dei prodotti e sull’attenzione verso le esigenze del cliente.

L’inaugurazione – accompagnata da un rinfresco – ha segnato l’inizio di una nuova avventura per Simone Brandi che con Agrispace punta a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del verde con competenza e passione.