Villa Berta: il successo della “Serata Country” organizzata dal Comitato di Serralta

Serralta nel mondo western. Sembra un titolo di un film, invece è realtà. E’ capitato sabato 22 marzo presso il l ristorante Villa Berta dove si è svolta la “Serata Country” organizzata dal Comitato di Serralta, alla quale hanno partecipato più di 200 persone.

L’idea è venuta ai componenti del Comitato della frazione settempedana che hanno organizzato l’evento in collaborazione con i responsabili di Villa Berta.

Un tuffo in piena regola nel mondo della musica tradizionale e popolare del Sud degli Stati Uniti che ha coinvolto tutti i presenti che hanno partecipato con trasporto e divertimento ai vari momenti musicali che si sono susseguiti durante e dopo la cena.

Ad allietare la serata i maestri e gli allievi della “Three Teachers Country Line Dance School” oltre che la musica live proposta dai “Wild Guns”.

I componenti della scuola di ballo country (provincia di Viterbo) si sono esibiti in moltissimi balli di gruppo presentando vari stili.

La Three Teachers School è attiva dal 2019 e tra le varie attività organizza corsi in molte regioni dell’Italia centrale (sono previsti anche a San Severino) e partecipa a molti eventi promuovendo così il vero country style come è successo anche a Villa Berta con balli spettacolari che hanno catturato l’attenzione dei presenti i quali si sono lasciati coinvolgere ini balli di gruppo per “provare” i passi base del country.

Gran parte delle esibizioni sono state accompagnate dalla musica live del trio “Wild Guns” che ha presentato una “scaletta” accattivante con brani tipici del repertorio country e altri famosi di musica pop e rock adattati al tema della serata.

Si può dire che questa “prima” volta nel mondo del country sia stata positiva e abbia dato grande soddisfazione agli organizzatori che potrebbero riproporla in un’altra forma, magari in estate e all’aperto.

Alla serata hanno partecipato molte persone, non solo di San Severino. Sono intervenuti per un saluto anche l’assessore comunale Michela Pezzanesi e padre Luciano Genga, da tempo legato alla frazione di Serralta.