Settempeda, ancora una sconfitta: 3-2 sul campo dell’Atletico Azzurra Colli

Non è servita alla Settempeda una prestazione di livello, tra le migliori dell’ultimo periodo per porre fine alla serie di sconfitte (terza di fila). Al termine di un match piacevole, combattuto, avvincente e in bilico fino al 95’, la spunta l’Atletico Azzurra Colli che vince per 3-2 e che dopo essersi ritrovato in svantaggio a metà ripresa, la ribalta con una reazione decisa che non ha lasciato scampo ai biancorossi che avevano sperato in un epilogo diverso che sarebbe stato sicuramente meritato per la bella prova messa in scena per tutto il confronto. Il match dà questo verdetto: tre punti pesanti per i padroni di casa che proseguono nella corsa alla miglior posizione play off; ospiti che dovranno cercare nelle ultime tre giornate i punti definitivi (uno dovrebbe bastare) per poter coronare la bella stagione con l’obiettivo principale, ovvero la salvezza.

La cronaca

La penultima trasferta del campionato porta la Settempeda nella lontana Colli del Tronto per affrontare la seconda della classe, l’Atletico Azzurra Colli. Locali in un ottimo momento di forma certificato dal recente aggancio al secondo posto; ospiti chiamati a reagire al periodo difficile (due ko di fila) e desiderosi di tornare a raccogliere punti arrivare alla salvezza matematica. Vagnoni, tecnico di casa, tiene bomber Galli in panchina e deve rinunciare per squalifica a due pilastri come il difensore Filipponi e il centrocampista De Amicis; Ciattaglia, invece, sceglie una nuova veste tattica per la sua squadra dove senza Pagliari (all’ultimo va in panchina dove siede anche Mulinari) Dolciotti fa il regista, Perez la mezzala sinistra, Farroni l’esterno d’attacco, Staffolani di nuovo titolare a destra e Cappelletti ritorna a fare il centravanti. Avvio senza tatticismi, ritmi subito alti e due conclusioni, una per parte, fuori di poco: Gabrielli con il destro per i locali; dall’altra parte Staffolani su appoggio di Cappelletti. Settempeda subito dentro la partita con la testa giusta, con grinta e convinzione oltre che ben messa in campo. Tutto ciò costringe mister Vagnoni a chiamare il cambio di modulo dopo soli 10’ per cercare contromisure adeguate. Al 14’ Pampano cerca il destro a giro che sibila sopra la traversa. Al 19’ la chance più importante è ospite sugli sviluppi di un cross da destra di Massini che Cappelletti cerca di deviare da pochi passi ma il colpo di testa è largo. Altro pallone che sfiora l’incrocio è quello di Montanari dalla distanza pochi minuti dopo. Nel momento migliore dei biancorossi, l’atletico trova il vantaggio: affondo sulla destra, cross deviato, palla che cade davanti alla porta dove in corsa arriva Liberati che di testa trova la parabola giusta per scavalcare Pettinari sorpreso dallo sviluppo dell’azione. Gol che mette un freno alla buona Settempeda vista fino al 27’(minuto del cambio punteggio)e che non riesce a reagire, ma lo farà e molto bene nella ripresa. Squadre che rientrano negli spogliatoi con i locali avanti dopo un tempo sostanzialmente equilibrato, ben giocato con agonismo e buona attitudine da ambo le parti. Secondo tempo senza variazioni e primo guizzo biancorosso con D’Angelo che, in proiezione offensiva, ha la possibilità di colpire con pericolosità di testa, ma non impatta bene. Al 6’ si accende Farroni con uno dei suoi show. Palla catturata sulla trequarti, accelerazione fulminea, difensori saltati in serie, ingresso in area, diagonale rasoterra di sinistro perfetto che trafigge Filiaci. 1-1. Ancora Settempeda: punizione dalla lunga distanza di Montanari con una sventola di sinistro che Filiaci ribatte con i pugni e con difficoltà poi Rango, contrastato, non riesce a correggere verso la porta. Rango si rifà poco dopo quando, su di un pallone messo rasoterra in area da Staffolani, va a guadagnarsi un evidente rigore per fallo di Spadoni che lo colpisce mentre stava per calciare in porta da ottima posizione. Sul dischetto va Cappelletti che trasforma con un preciso rasoterra che spiazza il giovane portiere di casa. Siamo al 63’ ed è 1-2. L’Atletico però non ci sta e riparte in avanti con veemenza. Il pari in effetti è subito realtà. Minuto 65. Cross da destra respinto fuori area proprio nella zona di Gabrielli che calcia benissimo di prima con un esterno destro che batte Pettinari. Ristabilita la parità torna anche l’equilibrio fra le due formazioni, situazione che prova a rompere dalla lunga distanza Montanari con il solito gran sinistro che Filiaci devia in tuffo. Diventa letale la ripartenza dell’Atletico al minuto 82. La difesa biancorossa si fa trovare scoperta sulla sinistra dove Pampano piazza uno scatto imperioso, arriva in area, mette in mezzo per l’accorrente Galli, entrato dalla panchina, che calcia due volte: la prima con il destro ribattuto da Palazzetti, la seconda è quella buona perché il sinistro finisce in rete. Risultato ribaltato e locali ora avanti 3-2. La parte conclusiva della gara è spezzettata e si gioca poco. La Settempeda con orgoglio ci prova, ma non trova spazi né occasioni per ristabilire la parità e così si giunge al triplice fischio con la gioia dell’Atletico e l’amarezza biancorossa per un ko che fa male dopo una prova positiva.

Il tabellino

ATLETICO AZZURRA COLLI – SETTEMPEDA 3-2

RETI: 27’ Liberati, 51’ Farroni, 63’ Cappelletti su rigore, 65’ Gabrielli, 82’ Galli

ATLETICO AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Acciarri (94’ Scarpantoni), Felicetti, Gabrielli, Rinaldi, Spadoni (64’ Galli), Regnicoli (86’ Caponi), Liberati (90’ Ciotti), Pampano, Vallorani. A disp. Finori, Aceto, Mascaretti, Armata, Angelini. All. Vagnoni

SETTEMPEDA: Pettinari, Massini, Montanari, Dolciotti, Palazzetti, D’angelo, Staffolani Alessandro (78’ Sfrappini), Rango (78’ Pagliari), Cappelletti, Perez, Farroni. A disp. Bartoloni, Mulinari, Eugeni, Salvatelli, Sigismondi, Staffolani Edoardo, Meschini. All. Ciattaglia

ARBITRO: Malascorta di Jesi. Assistenti: Bianchi di Macerata e Mercuri di Fermo

NOTE: angoli 2-3; recupero: pt 1’, st 5’

Roberto Pellegrino