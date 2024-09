Settempeda Juniores ai nastri di partenza: l’attende il campionato regionale

Scocca l’ora di scendere in campo anche per la Juniores della Settempeda che inizia la nuova avventura nel campionato regionale, una novità assoluta, cimentandosi nel girone B.

L’esordio è previsto in casa (campo Leonori ore 16 di domenica 22 settembre) contro la Biagio Nazzaro Chiaravalle.

Il raggruppamento che vede al via i biancorossi è quello maceratese/anconetano. Le compagini doriche sono 10 e fra loro spiccano Jesina e Osimana; le squadre della nostra provincia invece sono Aurora Treia, Chiesanuova, Matelica, Montefano e Tolentino.

Una bella sfida, interessante e impegnativa, attende i giovani talenti settempedani che sono guidati in panchina dal tecnico Raoul Latini, altra novità, che ha il compito di condurre un organico molto rinnovato e soprattutto giovane, vista la presenza di molti Allievi promossi nella Juniores.

L’esperto tecnico maceratese è consapevole che il compito non sarà semplice: “Campionato del tutto nuovo per noi. Troveremo avversarie toste, ben preparate fisicamente e il livello sarà alto ma possiamo dire la nostra e sicuramente non mancheranno impegno e volontà per cercare di far bene ed onorare la maglia”.

Vi allenate da un po’: come sta andando?

“Bene. Sono molto contento del gruppo che ho. Ragazzi in gamba, svegli, bravi e con voglia di lavorare e di imparare. Sono fiducioso del fatto che si possano fare buone prestazioni”.

La squadra è pronta?

“Siamo un gruppo molto giovane, con tanti allievi (quindi ragazzi sotto età) che devono crescere e fare esperienza, ma il lavoro credo pagherà e tutti potranno ben figurare. Certo che poi se potremo avere i “rinforzi” dalla prima squadra certamente sarebbe un bel vantaggio e la squadra potrà essere ancora più forte e competitiva”.

La rosa

PORTIERI: Bartoloni Ludovico, Serenelli Rudy

DIFENSORI: Amici Giacomo, Velestrini Cristian, Moisa Abi, Vissani Tommaso, Branchesi Riccardo, Tartabini Riccardo, Castignani Tommaso

CENTROCAMPISTI: Massi Riccardo, Carloni Diego, Buttafuoco Mattia, Scattolini Tommaso, Comparone Maksim, Lovaglio Alex, Corna Riccardo, Luchetti Emanuele, Ciambotti Giovanni

ATTACCANTI: Paparelli Jacopo, Ndiays Mouhamed, Diop Mustafà, Meschini Leonardo

ALLENATORE: Latini Raoul

DIRIGENTI: Scattolini Daniele e Sfrappini Filippo

Roberto Pellegrino