“Orienta Giovani” all’Itts “Divini”, Caterina Taborro: “Siate pronti a mettervi in gioco”

Si è tenuto un incontro all’Itts “Divini”sul tema della scelta in ambito lavorativo per le nuove generazioni, promosso da Confindustria Macerata con il progetto “Orienta Giovani”. Gli studenti si sono interfacciati con svariati professionisti che, tramite le loro competenze, hanno cercato di spronare i giovani nel credere maggiormente in loro stessi, riflettendo sui propri desideri, sulle loro abilità, sulle aspettative verso il futuro lavorativo. Fare la scelta giusta: è stato questo il focus del discorso.

Una delle aziende protagoniste è stata la Sios di San Severino che punta sempre di più sulle nuove tecnologie e sulla sostenibilità ambientale. Si è parlato di macchinari e di grafica, una delle discipline – quest’ultima – che sta coinvolgendo molti studenti del “Divini”. Alcuni di loro, nel corso della mattinata, hanno rivolto interessanti domande, come ad esempio “Ma io, nel mio piccolo, posso essere all’altezza di questa azienda?” o “Cosa cerca con precisione la Sios da una neo diplomato?”.

Caterina Taborro, una delle “colonne” dello scatolificio, ha così risposto: “Noi non cerchiamo lo studente modello oppure il dipendente perfetto, ma ci piacerebbe assumere personale che abbia determinate caratteristiche come ad esempio la cordialità nei confronti dello staff e dei clienti, l’umiltà di pensare che si può sempre imparare qualcosa di nuovo, la voglia di mettersi in gioco con la consapevolezza di poter incontrare nuove sfide da dover superare giorno dopo giorno, il saper utilizzare determinati macchinari fondamentali in azienda nella realizzazione di alcune mansioni e, infine, essere competenti nel settore della comunicazione, cogliendo appieno l’importanza della stampa e della grafica”.

Dunque, l’azienda Sios impegnata a sensibilizzare le nuove generazioni su diversi aspetti: dalla teoria alla pratica, dai valori umani alla concretezza delle cose. Anche Confindustria di Macerata, al fianco dell’Itts di San Severino, si trova sulla stessa linea d’onda, con la speranza di educare i giovani di oggi a saper cogliere le opportunità del mondo che li circonda, esortandoli a cercare innanzi tutto dentro se stessi la loro strada per realizzare pian piano i loro sogni.

Maria Cicconi