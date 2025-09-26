Basket, la stagione della Climacalor riparte con tanto entusiasmo e moltissime novità

Mentre per atleti ed istruttori l’estate è il periodo del riposo, per la dirigenza dell’Amatori Basket San Severino il fermo dell’attività agonistica è il momento più impegnativo per cercare di migliorare e aumentare i servizi per il settore minibasket e giovanile.

Tante le novità.

«Con grande piacere – annuncia il responsabile del settore giovanile, Guido Grillo – avremo una preparatrice che seguirà i gruppi Esordienti, Under 13 e under 14, Martina Cochi, che ha abbracciato con entusiasmo la proposta della società di curare, anche sotto l’aspetto fisico, i giovani cestisti e cestiste settempedani. Il nuovo e ambizioso progetto di collaborazione con le società vicine del Castelraimondo Basket e dell’Associazione Basket Tolentino, nato ad inizio estate tra le tre realtà dell’alto maceratese che hanno deciso di unire le forze e superare i tradizionali campanilismi nell’intento di offrire ai giovani del territorio un percorso cestistico di qualità, ha richiesto un’organizzazione diversa che permetta ai ragazzi di spostarsi nei tre Comuni. Grazie alla collaborazione con Movimondo, che ringraziamo infinitamente, gli atleti avranno a disposizione gratuitamente un servizio che li porterà agli allenamenti a Castelraimondo e a Tolentino senza impegnare ulteriormente i genitori».

L’impegno e la volontà del main sponsor Climacalor di fornire a tutti gli atleti, sia delle giovanili che della prima squadra, lo stesso materiale, «ha permesso – rimarca Grillo – di lasciare praticamente invariata la quota ed inoltre di garantire ai nostri cestisti un abbigliamento tecnico di qualità e di valore importante. Ciò ci differenzia da altre realtà che magari chiedono una quota leggermente più bassa all’iscrizione ma poi lasciano ai genitori l’accollo della spesa del materiale e degli accessori». Veniamo alle conferme. «Con enorme piacere – svela il dirigente Sab – abbiamo rinnovato la collaborazione con la dottoressa Elisa Pelati, dietista nutrizionista, che seguirà tutti i nostri atleti con diverse iniziative legate al progetto “Nutri-basket”, che vanno dall’organizzazione di incontri di educazione alimentare con genitori e figli fino allo sportello d’ascolto, dai Nutri-allenamenti per il minibasket alla prevenzione di infortuni grazie ad una corretta alimentazione. La seconda conferma – continua Grillo – riguarda la gestione dei social. Vista la sua professionalità non potevamo fare a meno di Matteo Maccari che anche per la prossima stagione sarà il nostro social media manager. Passando ai numeri, negli ultimi tre anni sono sensibilmente aumentati e ci si aspetta ancora un incremento di bambini e bambine che vogliano avvicinarsi al gioco della pallacanestro. Dopo l’ottimo riscontro del Camp promozionale, nelle prime due settimane gratuite, tanti hanno provato l’affascinante sport della palla a spicchi e se il buongiorno si vede dal mattino…».

Passando ai tecnici, «staff confermato in blocco dopo l’ottimo lavoro svolto nelle ultime stagioni. I più piccoli (gruppo Pulcini 5/6 anni) saranno guidati da Nilson Flores che avrà come aiutante Francesco Cassandrini, mentre Nicolò Grillo, coadiuvato da Riccardo Ciclosi, si occuperà degli Scoiattoli (7/8 anni) e Angelo Abbracciavento, affiancato da Edoardo Bonci, degli Aquilotti ( 9/10 anni). Per il settore giovanile – continua Grillo – altra importante riconferma quella di coach Riccardo Falconi che allenerà la formazione dell’under 13, anni 2013-14. L’under 14 Gold, formata da ragazzi del 2012 di San Severino e Tolentino, sarà guidata da coach Edoardo Melchiore e dal suo assistente Federico Micheli, mentre l’under 15 Gold (anno 2011), gruppo formato da giocatori delle tre realtà, avrà come capo allenatore coach Andrea Porcarelli.

Sempre grazie alla collaborazione instaurata con la società castellana del presidente Giovanni Pediconi, gli atleti settempedani nati negli anni 2009/10 andranno ad integrare i gruppi dell’under 17 e 19 dei nostri vicini del Castelraimondo Basket. Ricordiamo infine che, come ogni anno, saremo presenti col Progetto Scuola che interesserà l’Infanzia, la Primaria e la Secondaria, con l’obiettivo di far avvicinare tanti altri bambini e bambine alla pallacanestro. Siamo solo agli inizi ma il fermento e le iniziative sono già moltissime».

Venendo al settore assoluto, domenica 28 settembre al Palasport “A. Ciarapica” si svolgerà la 22^ edizione del Memorial “Toti Barone”, «un’occasione speciale – sottolinea Guido Grillo – per ricordare un’istituzione del basket settempedano e per vedere in campo la nostra prima squadra ad una settimana dall’inizio del campionato».

La società, intanto, sta definendo la lista dei tornei ai quali parteciperanno i gruppi giovanili e minibasket dopo l’ottimo riscontro della passata stagione «dove i nostri atleti – termina Grillo – si sono fatti valere, a partire dal Torneo Ciao Rudy di Pesaro, fino ad arrivare al Torneo Internazionale di Giulianova e soprattutto al Black Mamba Tournament di Gualdo Tadino».

Luca Muscolini