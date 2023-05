Era già tutto deciso per Settempeda e Montecosaro che avevano raggiunto nel turno precedente i rispettivi obiettivi: biancorossi nei play off, giallorossi nei play out. Va da sé che il confronto diretto costituiva una sorta di prova generale prima delle sfide decisive del 20 maggio, un match a cui nessuna delle due aveva da chiedere qualcosa a parte una chiusura degna di campionato. Un’ultima giornata che è stata positiva per il Montecosaro che si è imposto per 2-1, risultato indirizzato dopo appena dieci minuti di gioco e gestito fino al termine. Ritmi bassi, atteggiamento quasi da amichevole, poco agonismo e tanti volti nuovi in campo. Questo il quadro dell’incontro che, comunque, ha offerto tantissime occasioni da ambo le parti e alla resa dei conti la gara non è stata certo noiosa. Al tirar delle somme un pomeriggio tranquillo per due squadre che possono archiviare l’impegno soddisfatte per non aver avuto problemi e per aver fatto una sgambata utile per i prossimi appuntamenti che conteranno molto di più per le rispettive sorti.

La cronaca

Si chiude il campionato per Montecosaro e Settempeda che sotto un bel sole e con il primo vero caldo si affrontano al Mariotti in una sfida che non mette in palio punti importanti dato che entrambe conoscono già il proprio futuro. Per gli ospiti ci sono gli spareggi promozione; per i locali gli lo spareggio salvezza. I due allenatori, conoscendo la situazione, scelgono formazioni rivoluzionate con dentro quei giocatori che hanno bisogno di fare minuti per crescere di condizione. Mancini vara una Settempeda con tantissime novità: Palazzetti fra i pali; Minnucci, Forresi e Eugeni in difesa (per il giovane classe 2006 esordio assoluto); Lleshi, Broglia, Rossi e Tabarretti a centrocampo; Dolciotti sulla trequarti; Capenti e Verdolini in attacco. L’avvio di match vede il tentativo di Dolciotti che, dopo essersi liberato, mette sul fondo. Al 6’ la partita si sblocca. Errore di Palazzetti che su di un cross basso e teso si lascia sfuggire la palla che diventa comoda per il tocco ravvicinato di Camerlengo. Passano quattro minuti e i gol di vantaggio del Montecosaro diventano due: una disattenzione della difesa consente a Santagata di prendere palla e di andare al tiro rasoterra che entra a fil di palo. Da qui in avanti la Settempeda prende campo e prova ad attaccare. Al 18’ tiro di Capenti che Mari devia in angolo con l’aiuto del palo. Al 27’ Broglia serve Capenti che allarga a sinistra per Verdolini che da dentro l’area prova il destro a giro che sfiora il montante e si spegne sul fondo. Al 32’ Lleshi sfonda sulla destra e calcia in diagonale con un difensore che intercetta davanti alla porta poi Capenti non trova il modo per concludere. Al 40’ Azione manovrata dei biancorossi che porta Capenti al destro potente con ottimo intervento di mari che vola per mettere in angolo. Al 45’ è Dolciotti che ci prova dal limite con Mari che ribatte di piede poi ancora Capenti che prova a spingere in porta ma non è preciso. I primi minuti della ripresa sono di marca giallorossa. Il tiro al volo di Basili viene respinto dal palo. Un minuto dopo Camerlengo scatta in area, salta Palazzetti in uscita e prova a tirare verso la porta vuota ma lo stesso portiere ospite intercetta. Al 5’ Pancotto potrebbe deviare in rete da pochi passi ma colpisce male e Palazzetti blocca. La prima replica della Settempeda vale la rete che accorcia le distanze: punizione dal limite con Verdolini (uno dei migliori) che prende la mira e va a calciare di destro sopra la barriera trovando l’incrocio dei pali alla destra dell’estremo di casa. Iniziano i cambi però la gara si mantiene in equilibrio e con diversi spunti, anche se gli ospiti ci provano un po’ di più essendo sotto nel punteggio. Al 29’ Messina strappa il pallone a Forresi e da dentro l’area prova il rasoterra che esce di poco. Alla mezzora Verdolini dalla distanza con il destro Mari è pronto a controllare in due tempi. Al 32’ Sfrappini (entrato subito dopo l’intervallo) crossa in area, la difesa respinge e Lleshi tira di potenza con Mari che respinge in tuffo. L’ultimo tentativo del match è opera di Capenti che prova il gran tiro dai venti metri con palla che sibila vicino al palo. E’ l’episodio che chiude i giochi. Ora per le due squadre ci saranno due settimane di lavoro per arrivare pronte alle sfide decisive della stagione.

Il tabellino

MARCATORI: 6’ Camerlengo, 10’ Santagata, 59’ Verdolini

MONTECOSARO: Mari, Catalini, Basili, Cataldi (73’ Mazzante), Mancini, Marziali, Paccacerqua (78’ Stebner), Quintabà, Santagata (53’ Renzi), Pancotto, Camerlengo (69’ Messina). A disp. Torresi, Marra, Perugini, Catinari. All. Diamanti

SETTEMPEDA: Palazzetti, Eugeni, Forresi, Rossi (62’ Quadrini), Minnucci, Tabarretti, Lleshi, Broglia, Capenti, Dolciotti (46’ Sfrappini), Verdolini (82’ Mariani). A disp. Caracci, Campilia, Kheder, Di Francesco, Ulissi. All. Mancini

ARBITRO: Fontinovi di Fermo

NOTE: ammonito Sfrappini. Recupero: pt 1’; st 3’

Roberto Pellegrino