Polisportiva e Settempeda pronte a ripartire: Crescenzi confermato presidente

Lo stadio comunale ha riaperto i battenti dopo la lunga chiusura non ancora per ospitare una partita di calcio, ma per accogliere l’assemblea societaria di Settempeda e Polisportiva Serralta. Dopo il rinvio dello scorso anno, a cui si è stati costretti per la pandemia, il direttivo e i consiglieri del club si sono ritrovati grazie a una situazione più favorevole e così le tribune dell’impianto cittadino hanno accolto il gruppo dei dirigenti, numeroso e praticamente al gran completo. Segnale, questo, importante che evidenzia come ben poco sia cambiato rispetto ad un anno e mezzo fa: unità di intenti, compattezza, voglia di ripartire. Malgrado le difficoltà, inevitabili, del presente e del futuro, nessuno si è tirato indietro e tutti si sono riallineati sugli stessi progetti e programmi che erano stati fissati e che ora restano invariati e dunque si va avanti nel segno della continuità.

L’assemblea è servita per fare un bilancio di ciò che è stato fatto prima dello stop per il Covid e, soprattutto, per garantire impegno e fissare gli obiettivi in vista della prossima stagione. Il lavoro sarà grande e impegnativo, ma tutti sono pronti a dare il massimo e le prossime saranno settimane intense per preparare al meglio la ripresa agonistica delle varie discipline. Numerose sono state le conferme per i ruoli principali a livello dirigenziale e per i responsabili dei gruppi agonistici; non sono mancati, però, nuovi ingressi.

Partiamo dalle riconferme.

Presidente Marco Crescenzi, vice-presidente Gilberto Cruciani, presidente onorario Settempeda Renato Paggi, segretaria Laura Ciciliani, cassiere-economo Adalmazio Onori, responsabile impianti Piero Pierigè, responsabile magazzino-attrezzature Alessandro Vignati, responsabile magazzino-guardaroba Donatella Crescenzi e Aldo Appignanesi, responsabile comunicazione Roberto Pellegrino, responsabile Prima categoria Sauro Orazi, responsabile settore giovanile Andrea Cruciani, direttore tecnico squadre giovanili Stefano Tombolini, responsabile juniores Stefano Mitillo, responsabile Terza categoria under 23 Sergio Sparvoli, ds Terza categoria under 23 Gianluca Allegrini, responsabile calcio a 5 Franco Compagnucci, responsabile ginnastica artistica Maura Ciambotti, responsabile Cas Paola Fiori, responsabile tiro alla fune Simone Montecchiari, responsabile gommoning Roberto Vissani.

Nuovi ingressi.

Roberto Sorichetti (area sportiva settore giovanile), Federico Cardorani (ds calcio a 5), Cristiano Beni (responsabile ruzzola), Fiorella Zaharia (responsabile podistica), Valerio Bianchi (staff settore giovanile), Rodolfo Lovaglio (staff settore giovanile), Christian Mengani (staff settore giovanile), Marco Miconi (staff settore giovanile), Francesco Prenna (staff settore giovanile), Gianluca Francucci (staff tiro fune), Andrea Migliozzi (segreteria), Silvano Rapari (consigliere). Adesso la squadra deve mettersi al lavoro e già da alcuni giorni i vari gruppi stanno lavorando a fondo dopo aver stabilito programmi e piani di azione.

Primo passo la costruzione degli organici.

Settempeda, Serralta Terza Categoria e calcio a 5, ad esempio, hanno concretizzato le prime mosse, presto verranno ufficializzate, mentre altre sono in cantiere e devono essere perfezionate. Nel frattempo prosegue incessante l’attività dedicata ai più giovani con la disputa di alcuni tornei di calcio e con lo svolgimento degli altri eventi di questo periodo come il campus estivo (record di adesioni e partecipanti) e il soccer campus che partirà il 14 luglio.

R. P.