Taglio del nastro per il rinnovato crossodromo comunale di “San Pacifico” che si presenta ora in una veste tutta nuova anche per quanto riguarda il paddock, i servizi del bar e i parcheggi. Il restyling, che ha permesso di festeggiare la riapertura della pista dopo le opere di sistemazione iniziate a dicembre, è durato diversi mesi consentendo la messa a norma dell’intero circuito che resta della lunghezza di 1 chilometro e 7 metri circa e della larghezza di 8 metri in tutta la sua interezza. Rimacinata e ribattuta la terra del fondo grazie al lavoro di una ditta specializzata, “L’agro industriale” di Lecco. Il rinnovato impianto è anche il nuovo biglietto da visita per il consiglio direttivo del Moto Club Settempedano che si è appena insediata e che è presieduto da Danilo Marasca.

Il restyling si sposa bene con l’idea di riportare al “San Pacifico” qualche gara di livello internazionale. Intanto la stessa pista è stata scelta dalla “Scuola offroad Matelica” per i propri allenamenti.

Il tracciato è aperto nei week end a tutti i piloti licenziatari Fmi.

Alla inaugurazione hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Sara Clorinda Bianchi, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, e molti piloti topo level come Ivo Monticelli.