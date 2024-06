Settempeda, prime conferme: Montanari, Farroni, Dolciotti e Cappelletti

Comincia a muoversi il mercato della Settempeda. La dirigenza si è messa in moto dopo il periodo dedicato ai festeggiamenti post promozione per iniziare a costruire l’organico per la prossima stagione. Sono stati giorni intensi e frenetici di trattative, colloqui ed incontri.

In attesa dei nuovi arrivi, i biancorossi hanno portato a termine alcune riconferme. Sono quattro, al momento, i giocatori che hanno deciso di proseguire il rapporto con la società settempedana sposando progetto e obiettivi del club per la stagione a venire e sono tra coloro che hanno contribuito concretamente al successo in campionato.

Stiamo parlando di Mattia Cappelletti, Andrea Dolciotti, Edoardo Farroni, Edoardo Montanari.

Conferme sicuramente importanti per una Settempeda che avrà ancora tra le proprie fila elementi importanti che potranno mettersi in mostra anche nella categoria superiore. Inizia a delinearsi, dunque, la nuova squadra, anche se per completarla il lavoro non sarà né poco né breve, ma si sta procedendo con impegno e fiducia ed a breve arriveranno altre novità, sia per ulteriori riconferme che per l’arrivo di qualche volto nuovo.