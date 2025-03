I cento anni di Marzia Elisei: dal sindaco gli auguri dell’intera comunità

San Severino festeggia con grande affetto i 100 anni di Marzia Elisei, nata il 10 marzo 1925. Un traguardo straordinario che è stato celebrato da familiari e amici con una conviviale cui ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei in rappresentanza dell’intera comunità cittadina.

La signora Marzia, vedova di Attilio Calamante, con il quale aveva condiviso gran parte della sua vita ad Ancona, da circa cinque anni è tornata nella sua città natale, dove oggi vive con il fratello Luigi, classe 1936, e la moglie di questi, Gilda.

Originaria di Gagliole e cresciuta tra Serrone, Castel San Pietro e le campagne settempedane, questa straordinaria centenaria ha vissuto qui fino agli anni Sessanta per poi trasferirsi ad Ancona per seguire il marito, impegnato nei cantieri navali. Il terremoto del 1972 l’ha costretta temporaneamente a lasciare il capoluogo dorico per tornare a San Severino, salvo poi farvi ritorno per motivi lavorativi.

Marzia Elisei è una delle tre superstiti di una famiglia numerosa: sua madre ebbe cinque figli, ma oggi restano lei, il fratello Luigi e la sorella minore Ida. La festa per i suoi 100 anni è stata un momento di grande emozione, con la partecipazione non solo del primo cittadino, ma anche di tanti amici e della sua numerosa famiglia, che include sette nipoti e diversi pronipoti.

Il sindaco Rosa Piermattei ha voluto portare alla centenaria gli auguri dell’intera comunità, consegnandole una pergamena celebrativa e un mazzo di fiori.