Seconda categoria: Serralta battuto a Pioraco (4-2), non basta la doppietta di Vissani

Trasferta impegnativa e con diversi trabocchetti quella di Pioraco per il Serralta che in effetti si è rivelata tale dato che i gialloblù si sono arresi ai padroni di casa subendo la seconda sconfitta di fila. Ko che però non cambia nulla ai fini della rincorsa alla salvezza diretta visto che l’obiettivo è davvero ad un passo e basterà centrare una vittoria per tagliare il traguardo. L’occasione buona potrebbe essere quella del prossimo turno casalingo quando al Soverchia arriverà il Camerino Castelraimondo (venerdì 22 ore 21). Un buon Serralta, combattivo e mai domo, non è riuscito a riportare in equilibrio un match che, dopo un inizio positivo, si era messo male con il Pioraco dell’ex Palazzi bravo ad andare sul triplo vantaggio. I settempedani, però, trovavano forze e vigore per tornare in corsa grazie alla doppietta dell’implacabile bomber Tommaso Vissani (doppietta e quota 15 gol per diventare così vice cannoniere del torneo) tanto da insidiare il successo ai locali che hanno rischiato fino al novantesimo di essere raggiunto, ma in pieno recupero il 4-2 ha risolto per il Pioraco tutti i problemi mettendo al sicuro risultato ed i tre punti. Serralta che deve dunque cedere il passo uscendo dal campo per l’ennesima volta come in precedenti sconfitte a testa alta e dopo una prova tutta cuore e valida anche sotto il profilo dell’atteggiamento e del gioco.

La cronaca

Serralta che affronta la dura trasferta di Pioraco, campo ed avversario tradizionalmente ostici. Ai gialloblù manca poco per festeggiare la salvezza e un successo potrebbe decretarla da subito e in effetti l’avvio di partita è buono per Masciani ed i suoi con Vissani subito pericoloso con un tiro fuori di un soffio. Equilibrio fino a metà tempo quando il Pioraco passa con il primo dei due gol di Hoxha. La reazione ospite è affidata al solito Vissani che ha un’altra buona chance. Si va al secondo tempo e dopo cinque minuti il Pioraco raddoppia: ancora Hoxha trova il tiro vincente per la doppietta. Arrivano le sostituzioni da ambo le parti e arriva anche il tris giallorosso con Ofili Prince. Gara che appare decisa e chiusa, ma non è così perché il Serralta non ci sta e comincia ad attaccare con veemenza. Trascinata dal proprio bomber Tommaso Vissani la squadra ospite riesce ad accorciare le distanze riaprendo decisamente la sfida. In otto minuti Vissani colpisce due volte(77’ e 85’) rimettendo in discussione il successo dei locali. Regna incertezza ed equilibrio fino al novantesimo, minuto in cui Vissani in mischia va vicinissimo al clamoroso colpaccio del 3-3. Invece in pieno recupero è il Pioraco a trovare la rete che ristabilisce le distanze con i rivali, a firma del neo entrato Luca Rocchi, timbro che sancisce il punteggio definitivo chiudendo un match godibile e ben giocato da entrambe le contendenti.

Il tabellino

PIORACO-SERRALTA 4-2

RETI: 22’ e 50’ Hoxha, 75’ Ofili Prince, 77’ e 80’ Vissani, 93’ Rocchi Luca

PIORACO: Lettieri, Mancinelli, Monteneri (34’ Rosu) , Grelloni (75’ Rocchi Luca), Burgos, Giuli (57’ Rotili), Hoxha, Orlandani (66’ Simone), Ofili Prince, Lutri, Piciotti. A disp. Ruggeri, Galasso, Corradini. All. Palazzzi

SERRALTA: Lanari, Sparvoli, Vissani Enrico (46’ Simonetti, 75’ Cambriani), Lacchè (71’ Baruni), Botta, Crescenzi, Rapaccioni, Cappellacci (63’ Pelagalli), Vissani Tommaso, Ceresani, Falconi. A disp. Spadoni, Testa, Gega, Magarelli, Bisonni. All. Masciani

ARBITRO: Tavanti di Macerata

Roberto Pellegrino