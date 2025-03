Basket, la Climacalor piega il Cus Macerata (64-60) degli ex Sparapassi e Luciani

All’andata fu di 2 lunghezze (72-74), stavolta di 4 (64-60). A sventolare il proprio vessillo alla fine è sempre la truppa biancorossa di coach Samuele Campetella che tuttavia rischia grosso per diversi tratti di gara, ritrovandosi comunque proprio al momento giusto. Così la Climacalor costringe alla resa il coriaceo Cus Macerata dei due ex Alberto Sparapassi in panca e Luciani sul parquet. Match vissuto all’insegna della grande sportività e con il fiato sospeso fino all’epilogo per i trepidanti tifosi settempedani che, in virtù della seconda vittoria consecutiva e grazie ai risultati dei confronti delle dirette avversarie della zona alta della classifica, sperano ancora di acciuffare la quarta piazza «che equivarrebbe – fa notare capitan Severini – a disputare nei play-off l’eventuale “bella” del primo turno sul parquet amico, fatto da non trascurare». La Climacalor bisticcia spesso col canestro andando sotto anche di 12 lunghezze, ma mette il muso avanti al secondo intervallo corto. Nel periodo conclusivo il Cus non molla la presa, riportandosi a condurre, finché Vissani bombarda dall’arco e “Bobby” Belli dalla media distanza, con capitan Severini, lo stesso Vissani ed Ortenzi precisi nei liberi, mentre Potenza tiene a bada l’ucraino Dubrovin (2,17 metri…). È la chiave di volta del derby che la Climacalor fa suo. «Abbiamo approcciato male il confronto – è l’autocritica di coach Campetella -, non abbiamo corso come avremmo dovuto ma, quando era più facile perderla che vincerla, siamo usciti con grinta ed orgoglio. Su tutti capitan Severini e Belli. Ora rimaniamo concentrati per tentare di acciuffare il quarto posto». Venerdì prossimo al palas Ciarapica (palla a due alle 21.45) sfida da non fallire con l’Ascoli Basket uscito vincitore dallo scontro diretto per evitare i play-out con il Matelica.

CLIMACALOR-CUS MACERATA 64-60

CLIMACALOR: Magnatti, Bottacchiari n.e., Belli 8, Tiranti 2, Severini 4, Potenza 23, Uncini 3 (1 tiro da 3 punti), Della Rocca, Corvatta 1, Ortenzi 3, Vissani 20 (1t. da 3p.), Strappaveccia. All. Campetella

CUS MACERATA: Mandozzi 9, Pezzotti, Santinelli n.e., Del Nibletto 9, Rossi 16, Ambrogi 4, Naspi 12, Luciani 6, Guidoni, Dubrovin, Ballini n.e., Grande 4. All. Sparapassi.

Arbitri: Adinolfi e Baleani

Parziali: 18-19, 13-18, 15-8, 18-15; progressivi: 18-19, 31-37, 46-45, 64-60; uscito per 5 falli Tiranti (Climacalor)

Luca Muscolini