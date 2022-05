Importante vetrina televisiva per il Cammino dei Cappuccini che ha visto girare a San Severino, durante il passaggio di alcuni pellegrini impegnati nell’affrontare il lungo percorso, diverse immagini per un servizio giornalistico che sarà mandato in onda nei prossimi giorni dal Tg2 e dalle rubriche del secondo canale Rai. Guidati dal padre provinciale dei Cappuccini, fra Sergio Lorenzini, settempedano con la passione delle camminate e dello stare insieme nei luoghi dove le comunità francescane hanno operato, e accompagnati da fra Damiano, i camminatori hanno attraversato la piazza sfilando tra le bancarelle del mercato settimanale, dopo essere scesi dal convento di Colpersito.

A ricevere il gruppo il sindaco Rosa Piermattei, che ha portato il saluto della comunità locale.

Il Cammino dei Cappuccini si compone di 17 tappe, per quasi 400 chilometri, e va da Fossombrone ad Ascoli Piceno, attraversando la dorsale interna degli Appennini. Si parte da Fossombrone, dal Colle dei Santi, e si prosegue per la Gola del Furlo per giungere a Cagli, da dove riparte per l’antico monastero di Fonte Avellana, poi si va avanti verso l’eremo di San Girolamo, Fabriano, si sale a Poggio San Romualdo, si scopre l’abbadia romanica di Sant’Urbano e l’eremo dei Frati Bianchi, si arriva a Cupramontana e si riparte per Cingoli. Poi si passa per l’eremo di Sant’Angelo e si giunge a San Severino Marche e poi Camerino. Nel secondo tratto il Cammino riparte per San Lorenzo al Lago, Sarnano, passa per la Madonna dell’Ambro, giunge a Montefortino riparte per Montefalcone, arriva a Rotella, Capradosso, continua per Offida e giunge alla meta di Ascoli Piceno nel santuario di San Serafino da Montegranaro.