Salgono a tre le sconfitte consecutive per il Serralta che non riesce ad ingranare la marcia giusta in questo 2023. L’ultimo ko è quello più sorprendente e inatteso visto che arriva sul campo del fanalino di coda Vis Civitanova che con questa vittoria, la seconda in stagione e prima in casa, migliora di una posizione la propria classifica. Alla fine della gara è il solito ritornello per i gialloblù: rammarico e rabbia per gli errori sotto porta, sfortuna sotto forma di legni colpiti (tre questa volta) e per la solita disattenzione che nel finale costa il match e fa tornare a casa senza punti in tasca. Altro aspetto simile al precedente ko è il fatto di aver giocato ancora in dieci uomini nell’ultima parte della partita e sempre per l’espulsione del portiere cosa che ha portato tra i pali un giocatore di movimento e 17 minuti dopo è giunto il gol dei padroni di casa che ha decretato la sconfitta. Il prossimo turno (venerdì 24 ore 21) casalingo potrebbe favorire l’immediato riscatto dato che a San Severino arriva il Corridonia FC, scalata ora all’ultimo posto. Obiettivo invertire il trend negativo con un successo.

La cronaca

Il viaggio a Civitanova porta il Serralta a giocare contro l’ultima della classe e appare alla portata il ritorno al bottino pieno dopo due ko consecutivi. L’inizio di partita sembra promettere bene per i gialloblù che hanno una grande occasione con Moretti che, servito da Tommaso Vissani, sceglie di colpire il pallone con il petto appoggiando in pratica la palla fra le braccia del portiere. Al 10’ Pinkowski va al cross dal fondo e Tommaso Vissani può deviare di testa da posizione vantaggiosa. Palo. Al 16’ ancora Tommaso Vissani e sempre di testa da dentro l’area piccola impatta un passaggio di Moretti ma il tiro è sul fondo. Al 22’ Moretti vede il tiro respinto dal portiere e poco dopo stessa situazione con altra parata di Formentini. I legni del Serralta salgono a due con la traversa colpita da Lambertucci su cross di Paciaroni. Prima del riposo si vedono i locali per la prima volta con il portiere Baruni, per l’occasione capitano dei gialloblù, pronto a deviare in uscita. Lo stesso Baruni è bravo all’ottavo della ripresa quando ferma in tuffo il tiro dal limite di Stefano Sbrascini. Al 22’ di nuovo Tommaso Vissani penetra in area per poi mettere largo una volta giunto davanti alla porta. Al 26’ episodio cruciale: pallone lungo verso Baruni che deve uscire fuori area per anticipare un avversario lanciato verso la porta. Tocco con le mani e cartellino rosso per Baruni. Serralta in dieci (stessa situazione vista contro il Niccolò Ceselli). Palazzi mette il secondo portiere, ma si tratta di Santini che in realtà fa il centrocampista (non c’era una riserva di ruolo). Malgrado l’inferiorità numerica il Serralta non molla e continua ad attaccare. Al 35’ punizione dal limite con tiro sopra la barriera di Magnapane deviato con un bell’intervento da Formentini. Passano due minuti e Fabrizi manda in area un pallone che Valenti gira di testa e mette sul palo. Si arriva al minuto 43 quando in una delle rare sortite in avanti i locali trovano gol e vittoria: Stefano Sbrascini va in profondità, Magnapane recupera bene ma poi scivola, sul pallone arriva Andrea Sbrascini che indovina un preciso diagonale che entra nell’angolino più lontano. Nel poco tempo che rimane il Serralta ci prova ma senza successo e così la gara si chiude con tre punti insperati per la Vis e tanta delusione per li ospiti.

Formazioni

VIS CIVITANOVA: Formentini, Romagnoli, Busonera, Gaetani, Baldassarri, Sbrascini Andrea, Grimaldi, Gattafoni, Sbrascini Stefano, Likey, Fratini. A disp. Maurilli, Maroni, Malizia, Perugini, Massaroni. All. Morganti

SERRALTA: Baruni, Paciaroni (46’ Baruni Roland), Sparvoli, Magnapane, Vissani Enrico, Lambertucci, Pinkowski (46’ Fabrizi), Valenti, Vissani Tommaso (71’ Santini), Panzarani (69’ Cambriani), Moretti. A disp. Elisei, Bisonni, Cingolani, Biondi, Magarelli. All. Palazzi

Roberto Pellegrino