Lotta al bullismo e al cyberbullismo: incontro a scuola con il comandante Lucarelli

Una maratona per permettere a ciascuna delle 15 classi della Secondaria dell’Ic Padre Tacchi Venturi di approfondire la conoscenza e le conseguenze che i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo potrebbero arrecare alla psiche dei bullizzati ed al curriculum dei bulli. È quanto è stato organizzato, in azione sinergica, dalla dirigente Catia Scattolini che ha ospitato la serie di incontri nell’atrio dell’istituto centrale e dal comandante della locale stazione dell’Arma Massimiliano Lucarelli.

L’iniziativa è giunta propizia per prevenire «fenomeni sempre più diffusi – hanno argomentato dirigente e docenti – che rappresentano sfide che coinvolgono non solo i giovani, ma l’intera comunità scolastica e familiare. Attraverso i momenti formativi si intende promuovere una cultura di rispetto, empatia e consapevolezza, fornendo strumenti pratici per riconoscere e contrastare comportamenti scorretti sia online che dal vivo» che «potrebbero – ha aggiunto il maresciallo Lucarelli – segnare per sempre, nel caso di diffusione di foto e filmati on line, voi ragazzi. Non sottovalutate le vostre azioni – ha ammonito il comandante -, pensate a ciò che riprendete, nella consapevolezza che non è figo colui che attacca chi è in difficoltà. Attenzione a quelli che vengono etichettati come scherzi che invece potrebbero sfociare in veri e propri reati come l’ingiuria, l’estorsione e la rapina, con conseguenze penali ed anche economiche per le famiglie e tristi per i ragazzi che potrebbero, su giudizio del giudice del tribunale dei minori, essere trasferiti in comunità di rieducazione nel caso le famiglie non svolgessero il proprio ruolo».

Gli incontri, resi stimolanti anche da estemporanee scenette con i ragazzi improvvisatisi attori, si sono conclusi con tante domande e curiosità da parte degli studenti, puntualmente soddisfatte dal comandante Lucarelli.

Lu.Mus.