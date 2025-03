Volley, la Sios Novavetro perde in casa al tie break contro la “Sabini”

Partita dai due volti quella andata in scena al palasport “Ciarapica” di San Severino fra la locale Sios Novavetro e la Sabini Castelferretti. Partono molto bene i ragazzi di coach Pasquali, dominando i primi due set e portandosi sul parziale di 2-0. Ma la formazione ospite (quarta forza del campionato) non molla e riesce a riaprire i giochi, vincendo il terzo set e ritrovando fiducia in se stessa, nonché quella continuità che le permette poi di aggiudicarsi anche la quarta frazione di gioco e di chiudere positivamente il tie break contro una Sios Novavetro ormai scesa di tono.

In ogni caso per i settempedani arriva un punto prezioso per muovere la classifica in chiave salvezza, anche se resta un po’ di rammarico per come era stata ben approcciata la sfida.

La classifica del girone E al momento è la seguente: La Nef Re Salmone 45 punti, Sab Group Rubicone 42, Pallavolo Sabini Ancona 33, Paoloni Macerata e Novavolley Loreto 32, Sir Its Umbria Academy e Promopharma San Marino 29, Querzoli Volley Forlì 26, Volley Game T-Trade 20, Sios Novavetro San Severino e Battistelli Real Bottega 19, Montorio Volley 17, Prime Cleaning Riccione 11, Romagna Banca Bellaria Igea 3.

Prossimo turno: sabato 8 marzo (ore 17, palestra comunale di Vallefoglia), Battistelli Real Bottega – Sios Novavetro.

2-3

Parziali: 25-22 (25′), 25-19 (27′), 17-25 (29′), 17-25 (30′), 9-15 (17′).

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO MARCHE: Paolucci, Facchi, Bonaldo, Plesca, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Romiti (L1), Tarquini (L2). All. Pasquali.

PALLAVOLO SABINI ANCONA: Pettinari, Gaggiotti, Giuliani, Pieroni, Mancinelli, Bizzarri, Licitra, Mariotti, Toccacieli, Giaccaglia, Violini, Freddi, Marchetti (L1), Farinelli (L2). All. Silvestrini.

Arbitri: Morelli di Civitaquana e Terazzetti di Città Sant’Angelo.