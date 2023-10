Buona la prima in casa per la Settempeda che vince e convince superando per 2-0 il Montemilone Pollenza. Arriva così il primo successo in campionato per i biancorossi di Ferranti che grazie soprattutto ad un secondo tempo positivo, di personalità e con un gioco migliore riescono a conquistare l’intera posta in palio trovando l’uno-due che non lascia scampo agli ospiti. Nel computo dei 90’ è meritata la vittoria dei locali che hanno saputo alzare ritmo e qualità di manovra dopo l’intervallo trovando i varchi giusti per ottenere i tre punti in palio dopo che il primo tempo era stato più equilibrato e con meno occasioni anche se la Settempeda aveva fatto più possesso provandoci di più rispetto ad un Montemilone più accorto ma organizzato e sempre pronto a ripartire. Azioni di rimessa che avrebbero potuto complicare le cose per i biancorossi se in avvio di ripresa il Pollenza fosse riuscito a sfruttare a dovere un paio di situazioni favorevoli, ma evitato il peggio, anche per l’attenzione messa in difesa da Tacconi e Marcaccio autori di una prova presso che perfetta, la Settempeda è venuta fuori con forza di squadra e tecnica dei singoli raggiungendo un successo che tutto l’ambiente voleva per iniziare a marciare con passo spedito. Oltre a Quadrini che ha avuto il merito di sbloccare la gara, bisogna evidenziare la prodezza di Gianfelici che è valsa il raddoppio e di fatto ha chiuso i giochi oltre a certificare il pomeriggio perfetto per il centrocampista settempedano che non poteva sognare un esordio stagionale più bello dopo l’infortunio patito in preparazione. Prossimo appuntamento (terza giornata sabato 7 ottobre ore 15.30) di nuovo al Soverchia contro il Porto Recanati.

La cronaca

– Debutto casalingo in campionato per la Settempeda che apre i battenti del Soverchia per ospitare il Montemilone. Novità di casacca per i locali(completo nero), ma non di formazione visto che vanno in campo gli stessi undici del primo turno (Silla non ha recuperato); stessa cosa dall’altra parte con gli stessi titolari del sabato precedente per un Pollenza schierato con un 4-2-3-1 opposto al 4-3-3 scelto da mister Ferranti. L’approccio alla partita sembra buono per i biancorossi che provano a far girare palla, ma manca un po’ di precisione e velocità oltre che poca concretezza in avanti; gli ospiti non si scoprono e aspettano compatti e attenti pronti a sfruttare le ripartenze. Per il primo spunto degno di nota bisogna arrivare al minuto 27: lancio lungo di Lazzari che mette in moto Castellano anticipato dalla pronta uscita basa di Monti. Due minuti dopo Quadrini mette un pbel pallone da destra che è preciso per Cappelletti che controlla e calcia trovando la deviazione di un difensore. Al 35’ il primo tentativo, velleitario, del Montemilone con Alessandro Gianfelici che tira dal limite senza dare però forza per impensierire Caracci. Al 38’ bella azione della Settempeda che fa viaggiare bene la palla a sinistra con traversone che raggiunge Castellano che calcia di prima trovando la respinta in tuffo di Monti. Prima dell’intervallo diventa protagonista Carboni che, dopo aver recuperato palla, viaggia verso l’area per poi allargare a Bartolini che ci prova con un rasoterra che risulta centrale e debole. Il secondo tempo mostra due squadre diverse che sembrano voler alzare ritmo e pressing. Dopo due minuti è Lazzari a provare un cross dalla destra che diventa in pratica un tiro che si stampa sul palo lontano con Monti ormai scavalcato. Ancora Carboni in evidenza e per due volte ravvicinate: nella prima entra in area da destra e va al tiro cross rasoterra che Ulissi davanti alla porta non intercetta; nella seconda fa tutto in prima persona con tiro finale che va largo. Mister Ferranti decide di cambiare. Fuori Meschini, un centrocampista, dentro Sfrappini, un attaccante per una squadra offensiva che vuole la vittoria. Il cambio tattico sembra dare i frutti sperati e dal quarto d’ora in avanti la Settempeda sale di tono e inizia a mostrarsi più convinta e decisa. Prova ne è l’occasione quarto d’ora: Cappelletti è bravo a girare di prima in profondità per permettere a Castellano di scattare fino in area da dove calcia in corsa mettendo alto. Al 19’ cross dagli sviluppi di un angolo, battuto da sinistra, da parte di Quadrini che trova la testa di Cappelletti che stacca bene e schiaccia sotto la traversa trovando un’ottima risposta di Monti che alza in corner con l’aiuto della traversa. Break ospite con Tramannoni che entra in area e prova un rasoterra che risulta però fiacco e va sul fondo. E’ l’episodio che fa da preludio al vantaggio dei locali. E il 23’ quando Castellano lavora una palla sulla linea di fondo per poi appoggiare all’accorrente Erwin Quadrini che calcia subito trovando il varco giusto per superare Monti. Il Montemilone ha un sussulto d’orgoglio immediato con Porfiri che tenta dalla lunga distanza di sorprendere Caracci che invece è pronto ad alzare il tiro del difensore sopra la traversa. Al 32’ ripartenza biancorossa che vede Castellano puntare il difensore ed andare poi al tiro in diagonale che Monti tocca con la punta del piede destro per mandare in angolo. La Settempeda raddoppia e di fatto chiuda la sfida al minuto 43: Tommaso Gianfelici(subentrato al 28’ della ripresa) prende palla sulla sinistra, avanza, salta in un fazzoletto alcuni avversari, sterza in area e poi conclude con un destro a giro che si infila nell’angolino basso più lontano alla sinistra di Monti. Tiro imparabile e rete stupenda che sigla il risultato finale di 2-0 malgrado il tentativo nel recupero(5’) di Pantanetti che scavalca Caracci in uscita con un lob che però sorvola la traversa.

Il tabellino

SETTEMPEDA-MONTEMILONE 2-0

RETI: 23’ st Quadrini, 43’ st Gianfelici

SETTEMPEDA: Caracci, Lazzari (39’ st Tabarretti), Montanari, Dolciotti, Marcaccio, Tacconi, Meschini (8’ st Sfrappini), Quadrini (49’ Gega), Cappelletti (46’st Codoni), Castellano, Eclizietta (28’ st Gianfelici). A disp. Bartoloni, Copani, Maffei, Marasca. All. Ferranti.

MONTEMILONE POLLENZA: Monti, Meschini (44’ st Tasselli), Eleonori, Porfiri, Properzi, Mengoni, Carboni (29’ st Camilloni), Gianfelici (39’ st Raponi), Ulissi (24’ st Pantanetti), Bartolini (34’ st Forconi), Tramannoni. A disp. Maccari, Bonifazi, Ricciardi, Properzi Leonardo. All. Liberti.

ARBITRO: Mancini di Ancona

NOTE: ammoniti: Carboni, Tramannoni, Pantanetti, Tacconi, Sfrappini. Angoli: 6-2. Recupero: pt 1’; st 5’

r.p.