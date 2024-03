Terza Categoria: Serralta cala il poker con l’Equipe Civitanova

Serve il poker il Serralta che, rispettando il pronostico, supera agevolmente, con piano merito e con scioltezza il fanalino di coda Equipe Calcio. Tre punti importanti per dare seguito alla serie di vittorie e ai fini della classifica. Grazie al successo i settempedani rafforzano decisamente le ambizioni playoff e salgono di una posizione in graduatoria, da quarti e terzi. Insomma, serata decisamente buona per il Serralta che dimostra di essere in forma e di avere un organico di valore ed all’altezza dell’obiettivo da raggiungere. Ottimi segnali dal gruppo e da chi è sceso in campo, turn over per mister Masciani che ha ruotato diversi elementi e tutti hanno fatto bene. Scontata nota di merito per Bambozzi, Valenti e Lambertucci (doppietta) che sono andati a segno. Nel prossimo turno trasferta a Fermo sul campo della Polisportiva Kairos 3 Monti.

La cronaca

Fin dal fischio di inizio match, il Serralta dimostra le proprie intenzioni: squadra decisa, convinta, ottimo approccio e manovra spigliata. Il primo tiro verso la porta civitanovese è di Pelagalli, ogi titolare, che il portiere sventa in tuffo. Al 9’ gialloblù già avanti. Vissani con caparbietà si fa largo a fondo campo per poi servire un ottimo pallone a Bambozzi che arriva a rimorchio: preciso rasoterra e rete. In rapida successione è chiamato ad intervenire l’estremo ospite: Sparvoli dalla lunga distanza vede la respinta in tuffo di Mariani; quindi tocca a Pelagalli tirare su punizione con deviazione di Mariani in corner. Il tiro dalla bandierina porta al raddoppio del Serralta: mischia risolta da Lambertucci che da pochi passi mette dentro di testa. Monologo settempedano che resta fino all’intervallo, anche se nel finale di tempo Calderoni chiama alla deviazione Spadoni che si salva con l’aiuto della traversa. Ripresa che non porta mutamenti al match che vede il Serralta gestire e controllare a piacimento. Il tris dei locali viene sfiorato al 13’ quando la sfera scheggia la traversa e al 15’ quando Vissani calcia a colpo sicuro ma è murato all’ultimo da un difensore. Il 3-0 invece è cosa fatta al 26’ quando il neo entrato Valenti trova una esecuzione perfetta di testa che manda la palla nell’angolo più lontano. L’Equipe ci prova ma sono tentativi sterili e Spadoni fa sempre buona guardia. Nel finale sale in cattedra il solito Lambertucci che conferma il periodo personale di grazia come goleador. Prima colpisce il legno con una gran giocata, poi si rifà con gli interessi siglando il 4-0 con perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un corner. Prima della fine c’è tempo e modo di vedere tornare in campo Denny Elisei(oggi vice allenatore) che per una sera torna ad indossare maglia e pantaloncini per qualche minuto. Il tutto reso ancora più bello dalla fascia di capitano al braccio presa da Lambertucci che gli aveva lasciato il posto.

Il tabellino

SERRALTA-EQUIPE CALCIO 4-0

MARCATORI: 9’ Bambozzi, 20’ Lambertucci, 72’ Valenti, 86’ Lambertucci

SERRALTA: Spadoni, Paciaroni (81’ Magarelli), Crescenzi, Lambertucci (90’ Elisei), Angeloni, Sparvoli, Pelagalli (63’ Valenti), Lacchè (72’ Cambriani), Vissani, Bambozzi, Cappellacci (83’ Bisonni). A disp. Palazzetti, Rapaccioni, Raponi. All. Masciani.

ASD EQUIPE CALCIO CIVITANOVA: Mariani, Castelli, Pezzoni, Tripodi, Calderoni Giuseppe, Panichelli, Mobili, Calderoni Pasquale, Nardoni, Stacchietti, Bigoni. All. Giorgi

Roberto Pellegrino