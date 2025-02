La Climacalor si spegne nel supplementare, passa il Basket Fermo (63-70)

Continua il periodo opaco in casa settempedana. La Climacalor di coach Campetella cercava in casa, contro il Basket Fermo, un’inversione di tendenza che però non è arrivata. I biancorossi hanno raschiato il fondo del barile delle proprie energie ma, vuoi per una scarsa percentuale al tiro, vuoi anche per la jella che ha causato, dopo uno scontro fortuito a rimbalzo tra Della Rocca e Ruggero Ortenzi il k.o. di quest’ultimo per un colpo subito al setto nasale dopo pochi minuti di gara, nonostante l’approdo al tempo supplementare il quintetto padrone di casa ha ceduto ai canarini per 63-70. Decisiva, nell’overtime, l’assenza della punta di diamante Samuele Vissani, fino ad allora incisivo anche dall’arco ed al termine top-scorer della serata, costretto in panchina dal raggiunto limite di falli personali, che si è sommata a quella dell’altro faro biancorosso Alessio Sorci il quale, dopo il recente infortunio al ginocchio, ha virtualmente chiuso in anticipo la stagione, così come Giacomo Vignati, operato al tallone. A complicare la situazione l’influenza che ha colpito in settimana il play Omar Magnatti, che ha giocato debilitato, che ha quindi obbligato coach Campetella a rotazioni obbligate e limitate. Costretta quasi sempre a rincorrere, la formazione del presidente Francesco Ortenzi ha portato il Basket Fermo all’overtime, ma poi si è sciolta. «Purtroppo – analizza il match il diesse Gabriel Cingolani – il maggior tasso di esperienza dei nostri avversari ha pesato nel finale, così come quella strana decisione arbitrale di un fallo tecnico a Belli per un piede sulla linea in occasione di una rimessa ospite. L’unica nota positiva è il fatto di aver lottato fino alla fine, senza mai disunirci. Prima o poi il momentaccio passerà». Dopo la sconfitta subìta dai fermani dell’ex Patrick Belleggia con lo stesso scarto maturato all’andata a favore dei settempedani, la Climacalor deve tentare di invertire la tendenza fin dal match di venerdì prossimo sul parquet degli 88ers Civitanova, che sopravanzano i settempedani di 2 punti in classifica, battuti all’andata per 77-73, anche se l’impresa si prospetta tutt’altro che agevole.

CLIMACALOR SAN SEVERINO-BASKET FERMO 63-70 dts

CLIMACALOR: Magnatti, Bottacchiari n.e., Belli 2, Severini 2, Potenza 12, Uncini 1, Della Rocca 7, Corvatta 4, Tiranti 14, Ortenzi, Vissani 21, Strappaveccia n.e. All. Campetella

BASKET FERMO: Catakovic 16, Quinzi n.e., Alessandrini 9, Nyonse 13, Del Buono 10, Anibaldi n.e., Paggi 9, Pedicone n.e., Belleggia 5, Panaro 5, Bruscantini 3. All. Pomante

Parziali: 13-17, 17-19, 16-11, 12-11, 5-12; progressivi: 13-17, 30-36, 46-47, 58-58, 63-70; usciti per 5 falli Vissani (Climacalor), Nyonse e Panaro (Basket Fermo).

Luca Muscolini