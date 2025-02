Giorno del Ricordo: lunedì 10 febbraio la cerimonia al Monumento ai Caduti

Per commemorare il Giorno del Ricordo, istituito dalla legge 92 del 30 marzo 2004 per preservare la memoria della tragedia delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale, la Città di San Severino si fermerà lunedì 10 febbraio ritrovandosi, a partire dalle ore 9, per una cerimonia ufficiale al Monumento ai Caduti di via Roma.

Dopo i saluti istituzionali seguirà un intervento da parte di un rappresentante dell’Unione degli Istriani.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Giorno del Ricordo rappresenta un momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento, offrendo l’opportunità di approfondire la conoscenza storica e promuovere una cultura di pace e rispetto tra i popoli.