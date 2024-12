Festeggiamenti al “Bambin Gesù” per Shura Oyarce Yuzzelli e Manuela Bisello

L’Istituto “Bambin Gesù” di San Severino festeggia la docente di Storia dell’Arte, Shura Oyarce Yuzzelli, e la studentessa del Liceo Linguistico, Manuela Bisello.

Sabato 14 dicembre, nel Salone del Cinquecento a Palazzo Vecchio, a Firenze, la professoressa Shura Oyarce Yuzzelli ha ricevuto il premio della pittura per aver partecipato alla XLI edizione del “Premio Firenze”, promossa e organizzata dal Centro culturale Firenze-Europa “Mario Conti”, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Firenze e del Consiglio nazionale delle ricerche.

La docente, da alcuni anni in servizio presso l’Istituto “Bambin Gesù”, si è sempre distinta per disponibilità e dedizione al suo lavoro, arrecando un notevole contributo al prestigio della scuola. Aperta al dialogo e al confronto, sa coinvolgere gli studenti in numerose attività, finalizzate non solo allo sviluppo del loro processo formativo, ma anche alla valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico del nostro territorio. A lei vanno le congratulazioni e gli auguri della Dirigente scolastica Oliva Pallotto e di tutto il personale docente della scuola.

Complimenti vivissimi sono tributati anche alla studentessa del Liceo Linguistico, Manuela Bisello, che agli esami di stato 2023-2024 ha conseguito la valutazione di 100 e lode. A lei sono giunti il plauso e il riconoscimento-premio dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito della “Valorizzazione delle Eccellenze nelle scuole secondarie di secondo grado”. Ottimo il suo percorso di studio, contraddistintosi per impegno, tenacia, spirito di abnegazione e soprattutto per un grande senso di responsabilità. Soddisfazione per la scuola e gratificazione del lavoro e professionalità degli insegnanti! A lei l’augurio di un percorso universitario di successo e di grandi emozioni!