Tanti appuntamenti al Centro per le famiglie anche nel mese di aprile

Il Centro per le famiglie di San Severino, in via Salimbeni 42, gestito dall’Ambito territoriale sociale 17 presso l’Unione montana Potenza Esino Musone, torna a presentare le sue iniziative per il mese di aprile. Appuntamenti, come di consueto, tutti i mercoledì e i venerdì pomeriggio, a partire dalle ore 17, a ingresso gratuito.

Il mercoledì si terranno i seguenti incontri:

2 aprile “Spazio aperto” per bambini da 0 a 6 anni, un’occasione di gioco e incontro per genitori, nonni e nonne;

9 aprile “Storie fatte ad arte”, un laboratorio creativo con Lorenzo Bartolucci e Marisa Ventura per inventare e illustrare storie divertenti;

16 aprile “I colori della terra”, un laboratorio per colorare con materiali e prodotti naturali;

30 aprile “Storie di carta”, un altro laboratorio creativo con Lorenzo Bartolucci e Marisa Ventura.

Il venerdì si terranno invece gli incontri di “Massaggio neonatale” (0-9 mesi), con Chiara Boccapianola, trainer certificata “The Sweet Touch”. L’iniziativa è in programma il 4 aprile, con il secondo incontro, e l’11 aprile con il terzo incontro.

Infine, il 18 aprile appuntamento con “Una Pasqua di colori”, laboratorio per colorare le uova con diverse tecniche artistiche.

Per informazioni e prenotazioni su tutte le iniziative del Centro si può contattare il numero 3479583848.

Le iniziative sono finanziate con il fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il contributo della Regione Marche. Il laboratorio è realizzato in collaborazione con Cooss e con l’associazione Scacco Matto.