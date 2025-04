Il “Bambin Gesù” in vetta alle classifiche delle Certificazioni linguistiche internazionali

Ancora un successo per alcuni studenti del “Bambin Gesù” che hanno ottenuto risultati straordinari nelle certificazioni di lingua francese e di lingua tedesca, confermando l’alta qualità della formazione linguistica offerta dall’Istituto.

Gli studenti hanno sostenuto gli esami per ottenere il Diplôme d’Études en Langue Française (Delf) e il Goethe-Zertifikat, importanti certificazioni riconosciute a livello internazionale, che attestano il livello di competenza linguistica in francese e in tedesco.

Gli esami per la certificazione “Delf” si sono svolti presso lo Csal di Ancona, che collabora con l’Istitut Francais, l’ente culturale ufficiale francese del Ministero dell’Istruzione Nazionale che promuove la lingua e la cultura francesi nel mondo.

Vi hanno partecipato gli studenti Niccolò Bartoloni, Tommaso Riatti Scattolini, Mattia Vitali, Frida Francucci e Francesca Paris.

I risultati sono stati a dir poco eccellenti: Mattia Vitali, Frida Francucci e Francesca Paris hanno conseguito il livello B2 con il massimo dei voti, mentre Niccolò Bartoloni e Tommaso Riatti Scattolini hanno ottenuto il livello B1 con punteggi eccellenti, dimostrando una preparazione linguistica di alto livello.

Doppio successo per gli studenti Mattia Vitali e Francesca Paris che si sono cimentati anche con il “Goethe-Zertifikat B1”, ovvero con gli esami per la certificazione di lingua tedesca, riportando brillanti risultati in tutte le prove di esame, dimostrando un’ottima padronanza della lingua tedesca.

La certificazione di lingua tedesca, il Goethe-Zertifikat B1, è il terzo livello della scala di valutazione a sei livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Qcer); con questo attestato, gli studenti possono essere ammessi a corsi pre-universitari in Germania e possono studiare o lavorare in Germania.

Gli esami per entrambe le lingue sono consistiti in quattro prove: comprensione orale, comprensione scritta; produzione orale e produzione scritta.

Il successo conseguito dagli studenti non è casuale, ma il frutto di un lavoro costante e impegnato da parte dei docenti di lingua francese e di lingua tedesca, rispettivamente la professoressa Giulia Cucci e la professoressa Claudia Cataldi, che quotidianamente si dedicano con passione alla preparazione dei ragazzi. Le docenti hanno sviluppato un approccio didattico innovativo e mirato, che integra lezioni teoriche e pratiche, attività di gruppo e simulazioni d’esame, permettendo agli studenti di acquisire una solida competenza linguistica.

Encomiabile come questi giovani si siano messi in gioco, superando insicurezze e paure, ed abbiano affrontato una sfida importante non solo per il loro futuro professionale in un mondo sempre più globalizzato, ma anche per il loro processo di crescita e formazione umana.

I docenti e gli studenti sono già pronti a nuove sfide, con la speranza di replicare questi risultati anche nelle prossime edizioni. Un altro importante passo per il “Bambin Gesù”, nella sua missione di formare cittadini europei competenti e preparati.

