Il portiere Niccolò Bartoloni convocato dalla Rappresentativa regionale

E’ arrivata la prima chiamata in Rappresentativa regionale Under 19 per Niccolò Bartoloni. Il promettente e bravo portiere della Settempeda (classe 2006) ha avuto così questa bella opportunità per mettersi in mostra con i pari età di Eccellenza e Promozione e lo ha fatto al Comunale di Camerano dove si è recato per prendere parte all’allenamento previsto per i 24 convocati radunati da mister Massimo Lombardi.

Bartoloni ha avuto la possibilità di conoscere un nuovo ambiente, nuovi tecnici, nuovi compagni e, soprattutto, difendere i pali della squadra titolare nel test sul campo che è andato in scena nel pomeriggio.

Insomma, un’importante e interessante giornata per il talento settempedano la cui crescita ed affermazione non è sfuggita agli addetti ai lavori.

Bartoloni, infatti, da quest’anno difende i pali della prima squadra e lo sta facendo con prestazioni convincenti e all’altezza del ruolo, malgrado sia al debutto tra i “grandi” ed in un torneo complicato come quello di Promozione. Bartoloni, di ritorno da Camerano, ha parlato dell’esperienza vissuta:

“Sono molto contento di aver avuto questa opportunità e voglio ringraziare chi mi ha convocato per questo allenamento e chi ha contribuito a questo traguardo, ovvero la società, mister Ciattaglia, mister Sorichetti, tutto lo staff ed i miei compagni. Spero di poter vivere altre esperienze con la Rappresentativa regionale”. Questo è ciò che auguriamo a Niccolò confidando che possano esserci altre occasioni per i prossimi raduni oltre che possa riuscire ad entrare a far parte della squadra che disputerà il prossimo Torneo delle Regioni (previsto per fine aprile 2025).

