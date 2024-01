Inizia bene il 2024 per la Settempeda che vince 1-0 a Montecassiano

Inizia bene il 2024 della Settempeda grazie al successo con il minimo scarto (1-0) sul campo del Montecassiano. Decide il bel gol di Dolciotti, azione davvero pregevole, arrivato in un primo tempo ben giocato dai biancorossi che poi per tutta la ripresa si mettono in gestione del prezioso vantaggio e senza correre particolari rischi portano a casa un successo che può considerarsi meritato e che fa bene a classifica e morale. Qualche difficoltà per la Settempeda c’è stata nell’ultima parte del secondo tempo quando i locali hanno spinto, in verità in modo abbastanza sterile, per cercare il pareggio e perché tenendo il match aperto e in bilico fino al termine è normale “rischiare” un po’ e non si può mai stare tranquilli perché può succedere sempre qualcosa. E’ proprio questo l’aspetto che i biancorossi dovranno migliorare, cercando di chiudere i giochi quando si hanno occasioni propizie (vedi alcune ripartenze non finalizzate a dovere). Al tirar delle somme, comunque, resta l’ottimo risultato e la soddisfazione del ritorno alla vittoria dopo una fine di 2023 non buono. Obiettivo chiaro alla vigilia e prontamente centrato con miglioramento della classifica grazie al secondo posto raggiunto. Da segnalare il bel debutto dei nuovi, Cartechini e Wali, oltre alle prestazione convincenti di Mulinari e di Eclizietta. Nel prossimo turno, che chiuderà l’andata, la Settempeda affronterà la Pinturetta nella prima delle due gare consecutive in casa (sabato 20, ore 15, arriverà la Passatempese per aprire il girone di ritorno).

La cronaca

Si torna a giocare in campionato dopo la sosta e sul campo del Montecassiano va in scena una sfida interessante. I neopromossi rossoblù affrontano la Settempeda forti del terzo posto e con una lunghezza di margine proprio sui rivali di giornata. Match, dunque, che mette in palio punti pesanti per la corsa play off. Montecassiano con un 4-3-1-2 che vede Chiaraberta muoversi alla spalle delle punte. La Settempeda vara la novità tattica della difesa a tre in un undici che presenta Cartechini e Wali, entrambi alla prima in biancorosso. Subito buon ritmo da ambo le parti, anche se sono poche le azioni degne di nota. Il primo vero squillo arriva dopo venti minuti ed è del Montecassiano. Giri va via sulla sinistra da dove mette un cross rasoterra sotto porta molto invitante per Chiaraberta che va in scivolata colpendo però non bene con palla larga. La risposta della Settempeda è affidata a Wali che prende palla a sinistra sulla linea di fondo da dove accelera per saltare due difensori ed essere poi anticipato da Laconi in uscita bassa. Al 33’ guizzo e sinistro ad incrociare di Castellano che costringe alla respinta in tuffo Laconi con palla che resta in area con Eclizietta e Dolciotti che tentano due volte di fila a centrare lo specchio ma i difensori fanno muro evitando guai. Al 36’ il punteggio cambia. Wali riceve palla sulla trequarti da dove imbuca in area con un precisissimo assist di esterno che manda in porta Dolciotti che si inserisce fra i due centrali ed in corsa piazza nell’angolino più lontano con un morbido tocco che scavalca Laconi in uscita. E’ l’episodio che sancisce il risultato con cui le squadre vanno al riposo. Pronti via nella ripresa e la Settempeda perde Cartechini (botta alla caviglia) sostituito da Silla. Al 10’ Wali si libera con un bel movimento per poi battere dal limite. Destro potente ma impreciso. Poco dopo ci prova Montanari con un sinistro rasoterra che Laconi ferma con sicurezza. Si comincia a delineare meglio il tema tattico del secondo tempo: Montecassiano che ci prova con voglia e tanto impegno; Settempeda che si abbassa e si chiude per gestire e puntare sulle ripartenze negli spazi. I rossoblù di casa spingono, ma di azioni pericolose ce ne sono poche (manca incisività) a parte quella del 23’ quando si vedono un paio di tentativi da dentro l’area tutti ribattuti dall’attenta difesa ospite. Alla mezzora scatto di Castellano che arriva in area. Sinistro a giro che Laconi devia in tuffo. Al 32’ ci prova Mulinari dal limite con un rasoterra che Laconi blocca in tuffo. Malgrado i cambi il Montecassiano fa fatica non trovando spazi e soluzioni offensive all’altezza. La Settempeda, da parte sua, tiene a dovere controllando la situazione fino al termine del recupero (5’) durante il quale viene espulso Mosca (rosso diretto) per proteste. Episodio sul quale arriva il triplice fischio che decreta la vittoria biancorossa.

Il tabellino

MONTECASSIANO-SETTEMPEDA 0-1

MARCATORI: pt 36’ Dolciotti

MONTECASSIANO: Laconi, Dario (40’ st Cerolini), Stura, Mosca, Pistelli, Pigliacampo, Chiaraberta (38’ st Formicola), Giri, Maccari (13’ st Raimondi), Sbrollini, Giubilei (13’ st Vitali). A disp. Cingolani, Brancozzi, Flamini, Lelio, Pizzo. All. Carinelli.

SETTEMPEDA: Caracci, Mulinari, Montanari, Dolciotti (20’ st Gianfelici), Marcaccio, Tacconi, Cartechini (6’ st Silla), Quadrini, Wali (28’ st Cappelletti), Castellano, Eclizietta (41’ st Lazzari). A disp. Bartoloni, Maffei, Copani, Ronci, Sfrappini. All. Ciattaglia.

ARBITRO: Diouane di Fermo

NOTE – Espulsi: 50’st Mosca per proteste. Ammoniti: Mulinari, Eclizietta. Angoli: 4-3. Recupero: st 5’

Roberto Pellegrino