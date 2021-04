Dona statua di Padre Pio in ricordo del fratello don Annibale

Nel giorno di Pasqua la signora Agostina Papa ha voluto donare alla chiesa di Santa Maria della Pieve una statua di Padre Pio. La sua iniziativa, presa assieme ai familiari, è in ricordo del fratello, don Annibale, morto il 18 febbraio 2014 all’età di 89 anni.

Oltre alla statua, che sarà custodita in chiesa, Agostina ha donato un grande cero pasquale e altri ornamenti dell’altare. Durante la celebrazione di domenica, svoltasi all’aperto nel piazzale esterno, il parroco don Paul ha avuto parole di ringraziamento per il generoso gesto, invitando la comunità alla preghiera – anche attraverso la devozione a Padre Pio – e ricordando la figura di monsignor Annibale Papa.

Don Annibale Papa alla festa per il suo 89esimo compleanno (2014) Il ricordo dell’Appennino camerte (2014) La statua donata





Don Annibale, come molti ricorderanno, è stato uno dei sacerdoti più longevi della nostra diocesi e, nel corso della sua vita, ha seguito il cammino pastorale di molte parrocchie: da Elcito e Ugliano a Parolito e Taccoli, fino a Pitino, dove ha trascorso i suoi ultimi anni. E’ stato anche vicario vescovile, membro del Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Camerino-San Severino, nonché amministratore in seno all’Istituto per il sostentamento del clero.