Career Day all’Itts “Divini”: i giovani si orientano fra università e aziende

L’Istituto tecnico “Divini” ha organizzato una mattinata di orientamento per gli studenti delle classi dell’ultimo anno. Precisamente otto classi del quinto hanno avuto l’opportunità di incontrare alcune realtà locali come Università, aziende, Confindustria, agenzie per il lavoro, Its Academy ovvero gli Tstituti tecnici superiori.

Il progetto è stato seguito dalla professoressa Livia Papavero e dalla professoressa Barbara Cruciani, docenti responsabili del Pcto e dell’orientamento, con l’obiettivo di far conoscere ai loro studenti prospettive utili alla loro formazione futura, umana e professionale.

Nel corso dell’iniziativa i giovani sono stati divisi in due gruppi: alcune classi hanno avuto l’opportunità di scoprire il mondo delle università; altre classi invece hanno avuto modo di approfondire le loro conoscenze nel settore delle aziende, proseguendo successivamente con tutte le diverse attività proposte dal progetto. Ad esempio, le domande più frequenti che i ragazzi hanno rivolto all’Università di Macerata hanno riguardato il corso di laurea in Giurisprudenza, ma anche quelli in Economia e Scienze della Comunicazione. Invece, relativamente all’Università di Camerino, gli studenti hanno rivolto maggiormente la loro attenzione agli ambiti della Biologia, dell’Informatica e della Matematica.

Infine, guardando all’Università Politecnica delle Marche, è stato il campo dell’Ingegneria a suscitare maggiore curiosità. Non solo, all’Its Smart Academy i rami che hanno dettato maggiore attenzione sono stati quelli dell’Informatica, del Marketing e della Tecnologia; invece per quanto riguarda l’Its Fabriano Academy gli argomenti maggiormente trattati sono stati la sicurezza informatica, l’energia e l’automazione.

A fine giornata, poi, è stato realizzato un sondaggio per capire le diverse impressioni degli studenti dopo le ore di orientamento svolto.

Lo scopo: dare ai giovani maggiore consapevolezza e chiarezza verso la scelta del loro futuro scolastico e lavorativo.

Maria Cicconi