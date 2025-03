Volley, la Sios Novavetro vince il derby provinciale contro la “Paoloni” (3-1)

Torna alla vittoria, dopo lo stop di sabato scorso a Loreto, la Sios Novavetro San Severino. Il successo arriva di fronte al pubblico settempedano, accorso numeroso al palasport “Ciarapica” per sostenere la squadra di coach Pasquali, impegnata nella lotta per la salvezza. I ragazzi di casa regalano ai tifosi un match di alto livello e incassano altri 3 punti importanti che gli consentono di restare nelle zone meno agitate della classifica.

La Sios Novavetro parte a testa bassa nel primo set, portandosi subito in vantaggio e rimanendo saldamente avanti fino al termine (25-17). Da registrare solo il cambio di Marinozzi con Plesca che alla fine sarà eletto Mvp dell’incontro.

Secondo parziale fotocopia del primo: la Sios Novavetro gioca bene e non lascia niente agli avversari (25-20).

Il terzo set vede il ritorno in partita della Paoloni Macerata che reagisce dopo un avvio difficile e si porta in vantaggio fino al 16-12. I padroni di casa accorciano le distanze, ma non basta, perché gli ospiti ritrovano incisività in battuta e accorciano il conto dei set (2-1).

Quarta frazione molto equilibrata: i ragazzi di coach Pasquali, però, riescono ad allungare sul finire del set portandosi sul 23-19. Dopo un minibreak della Paoloni, che si rifà sotto, i settempedani chiudono la sfida al secondo match ball con un attacco prepotente di Palazzesi.

Il tabellino

Parziali: 25-17 (24′), 25-20 (27′), 18-25 (25′), 25-22 (29′).

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO MARCHE: Paolucci, Facchi, Tarquini, Bonaldo, Plesca, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Skuodis, Marinozzi, Angelini, Romiti (L). All. Pasquali.

PAOLONI MACERATA: Acciarresi, Tobaldi, Gigli, Marconi, Uguccioni, Storani, Stella, Elisei, Carnevali, Gentilucci, Leoni (L1), Montecchiari (L2). All. Bernetti.

Arbitri: Natalini di Matelica e Mercuri di Santa Vittoria in Matenano.

La classifica

Girone E: La Nef Re Salmone 56 punti, Sab Group Rubicone 52, Novavolley Loreto 41, Sabini Ancona 39, Sir Its Umbria Academy 37, Paoloni Macerata e Promopharma San Marino 36, Querzoli Volley Forlì 34, Sios Novavetro San Severino 28, Battistelli Real Bottega 23, Montorio Volley e Game T-Trade 20, Prime Cleaning Riccione 16, Romagna Banca Bellaria Igea 3.