A 43 anni dalle Elementari si ritrovano a cena con il loro maestro Rapaccioni

Nel giugno del 1982 terminarono le scuole Elementari e ora, a distanza di quasi 43 anni, hanno voluto organizzare una cena per stare di nuovo insieme, per rivedersi (in alcuni casi dopo tanto tempo) e per ricordare i momenti belli dell’infanzia trascorsi sui banchi della “Luzio”. Sono gli ex alunni della 5^A di San Severino e con loro, al ristorante “Salsì”, ha partecipato a questa emozionante rimpatriata anche il loro maestro, Enzo Rapaccioni, particolarmente affezionato a questa classe perché per la prima volta – nella sua carriera scolastica – non dovette seguire una “pluriclasse”. Inoltre, e soprattutto, perché insegnò a quei bambini e bambine, continuativamente, dalla prima alla quinta. E pure questo fu per il maestro Enzo… la prima volta!

La serata è trascorsa in allegria, fra aneddoti di quel periodo e racconti di vita. Qualcuno, dopo le elementari, ha continuato insieme il percorso scolastico, altri si sono persi di vista, ma ritrovarsi insieme per una sera – col proposito di rifarlo ancora e più spesso – è stato senza dubbio emozionante per tutti.

Enzo Rapaccioni (ormai in pensione dagli anni Novanta) si è anche commosso. Del resto lui è intimamente un “maestro”, nel profondo dell’anima: ancora oggi, a 86 anni, ama rendersi utile con infinita pazienza e a titolo esclusivamente gratuito aiutando bambini nei compiti, anche di madrelingua non italiana, e persone straniere che necessitano di aiuto nell’apprendimento della lingua italiana. Molti suoi ex alunni ricordano ancora i “lavoretti” che Enzo preparava con i bambini in occasione del Natale o di altre ricorrenze come la festa del papà e della mamma.

E durante la serata pure questi sono stati ricordati in un clima di particolare serenità e affetto.