Meeting di boxe per giovani pugili sul nuovo ring alla “Bocciofila”

La società settempedana di pugilato, il cui responsabile è Carlo Sfrappini, organizza un evento importante e unico per sabato 21 dicembre 2024. Presso la bocciofila di San Severino, dove c’è la palestra che abitualmente serve per le sedute settimanali, si svolgerà un torneo di boxe riservato ai giovani pugili che metteranno i guantoni per dar vita a una serie di incontri sull’apposito ring preparato per l’occasione.

L’evento, di per sé unico e interessante, è una novità assoluta per la regione Marche visto che è il primo che vi si svolge interamente aperto ai boxeur più giovani.

Saranno protagonisti, infatti, ragazzi dai 10 ai 13 anni per le categorie Canguri e Allievi.

A rappresentare il team di casa ci sarà il giovane talento Dobrozi Redi.

Il torneo, denominato “Sparring 10”, inizierà alle ore 17 e si protrarrà fino alle 19. L’ingresso è libero.

Presenzieranno, oltre ai membri del comitato regionale, anche il primo cittadino Rosa Piermattei e l’assessore allo sport Paolo Paoloni.