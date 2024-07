Serralta, c’è attesa per l’edizione numero 34 dello Scorpionstreffen

Serralta è pronta ad accogliere la carovana di motociclisti che arriveranno in gran numero per dar vita all’edizione numero 34 dello Scorpionstreffen, ovvero il tradizionale raduno di moto che si svolge nel mese di luglio presso il campo sportivo della frazione di San Severino. Anche per quest’anno sarà un appuntamento da non perdere. Due giorni di festa – venerdì 12 e sabato 13 luglio – che sarà molto intensa all’insegna dell’ottimo cibo, di tanta birra e di bella musica rock. Hanno fatto le cose in grande come sempre gli organizzatori dell’evento, cioè il gruppo settempedano dei Black Scorpions , che non si sono risparmiati nel preparare nei minimi dettagli la manifestazione che accoglierà centauri provenienti da gran parte dell’Italia e dall’estero.

Il programma

Venerdì 12 sul palco salirà la band maceratese “Prode Società Merende” con il loro popular rock.

Sabato 12 partenza delle moto da Serralta alle ore 16.30 per andare a San Severino per il classico moto giro e per l’aperitivo presso il bar pasticceria Charlotte in Piazza del Popolo quindi serata con musica live con i “Valchiria”, che faranno la miglior musica della grandi donne del rock, ed a seguire i “Noremorse”, gruppo metal fiorentino con pezzi propri e cover dei grandi gruppi rock metal.

Nella due giorni di Serralta non mancherà la solita ottima proposta gastronomica con menù di carne e pesce.