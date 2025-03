Auto d’epoca: Paolo Pieroni vince la classica “Dal bel mare al bel monte”

Una piacevole domenica da trascorrere tra Servigliano e Monte San Martino ha caratterizzato la 28^ edizione dell’evento Caem “Dal bel mare al bel monte – Memorial Arnaldo Giammarini”, tradizionale appuntamento d’inizio primavera per le auto d’epoca.

Piazza Roma a Servigliano ha ospitato di prima mattina 35 equipaggi, esorcizzando le condizioni meteo, decisamente migliori delle previsioni dei giorni precedenti. E’ stato interessante ammirare il paesaggio attraversato con l’itinerario verso Monte San Martino e Santa Vittoria in Matenano, tra deliziose colline e gli scorci resi vivi dal verde primaverile. La sosta a Monte San Martino ha permesso di ammirare gli interessanti polittici dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli, datati metà del XV secolo e ospitati presso la Chiesa di San Martino, una delle numerose testimonianze artistiche che rendono preziosa la bellezza del turismo lento nell’entroterra e nei piccoli centri collinari che caratterizzano le Marche.

Un grazie per la collaborazione va all’Amministrazione comunale, alla Pro loco di Monte San Martino e allo squisito contributo delle guide Pierpaolo Bottoni e Chiara Ciuccé.

Contrada Valli a Servigliano ha invece ospitato la parte agonistica dell’evento, con due passaggi di prove di abilità per un totale di 18 tratti, che hanno definito le classifiche previste dal regolamento. Appuntamento di chiusura con piacevole sosta al ristorante Re Leone di Servigliano dove, dopo una lotteria a base di prodotti alimentari tipici locali, si sono svolte le premiazioni delle classifiche come da regolamento Asi.

Vincitore assoluto è risultato il settempedano Paolo Pieroni su A112 del 1970, che ha prevalso in una sfida tiratissima sui diversi specialisti presenti: il treiese Andrea Carnevali secondo con Paolo Capponi su Alfa Romeo Duetto Spider del 1980 e sul concittadino “di ferro” Gian Paolo Paciaroni al volante della sua A112 del 1970.

Il successo nella Femminile è andato alla serviglianese Loredana Bonfigli con Maurizio Di Luca Sidozzi su Alfa Romeo Alfetta GT del 1974 e lo Young al recanatese Michele Meriggi su Alfa Romeo 75 del 1990.

E’ intervenuto per un saluto di benvenuto anche Marco Rotoni sindaco di Servigliano, che ha messo in luce la tradizione motoristica locale, con un ricordo al campione motociclista Guido Paci e la recente “scoperta” del turismo legato al motorismo d’epoca come utile e interessante vetrina del territorio.

Classifica assoluta: 1° Pieroni (A112/1970) p. 103,70; 2° Carnevali-Capponi (Alfa Romeo Duetto Spider/1980) p.118,80; 3° Paciaroni (A112/1970) p.129,20; 4° Gregori-Maggio Aprile (A112/1978) p.163,76; 5° Caglini (Lancia Fulvia Coupé 1.3S/1975) p.215,25.

Femminile: 1^ Bonfigli-Di Luca Sidozzi (Alfa Romeo Alfetta GT/1974). Young: 1° Meriggi Alfa Romeo 75 1.6/1990).