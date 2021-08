Chiuso con successo il 9° Festival d’estate a Palazzo Claudi

Si è conclusa la nona edizione del Festival d’estate a Palazzo Claudi. Domenica sera il concerto finale con l’esecuzione magistrale – da parte del Sestetto d’archi composto da Michele Torresetti, Stefano Menna, Francoise Renard, Matteo Torresetti, Giacomo Grava, Chiara Burattini – di un brano di Strauss tratto dall’Opera Capriccio op. 85 e del sestetto per archi op. 18 di Brahms.

Nell’intermezzo è stata ricordata la figura della filosofa e saggista Maria Zambrano, di cui ricorrono i 30 anni dalla morte. Il presidente della Fondazione Claudi, il professor Massimo Ciambotti, ha letto pubblicamente una lettera da lei inviata nell’aprile del 1962 all’amico Claudio Claudi. In essa, con riferimento a un esperimento di fisica sul vuoto dei liquidi, la Zambrano scriveva: “Mi impressiona da un punto di vista metafisico. Dato che sarebbe qualcosa di molto vicino alla creazione (…). Una creazione totale supporrebbe di creare il vuoto, creare il nulla e poi la realtà. Creare il nulla (…). Dio ha fatto la prima cosa. E questo l’uomo non lo può fare, perché in quel nulla egli sprofonderebbe…”. Parole sulle quali gli spettatori hanno poi meditato, “cullati” dalle dolci note del Sestetto d’archi e accarezzati dalla timida frescura serale di Serrapetrona.

“Un ringraziamento particolare va al maestro Michele Torresetti per la direzione artistica del Festival – sottolinea il presidente Ciambotti – e a tutto lo staff operativo della Fondazione che ha reso possibile, come ogni anno, la realizzazione di questo evento partecipato da un pubblico sempre più numeroso. Arrivederci dunque alla decima edizione che promette grandi sorprese, nell’anno in cui ricorderemo i 50 anni della morte di Claudio Claudi con una grande mostra allestita nelle stanze del Palazzo Claudi a Serrapetrona”.