Una mattinata a scuola con il campione del mondo di nuoto Simone Ruffini

Inizio col botto per gli alunni di terza classe della Secondaria dell’Ic Padre Tacchi Venturi della seconda settimana culturale nella storia dell’istituto, organizzata dalla dirigente Catia Scattolini e dal poliedrico staff di docenti. A far visita ai ragazzi il pluricampione di nuoto delle Fiamme Oro Simone Ruffini, da poco tornato ad allenarsi a Tolentino dopo un decennio di training e di vita nella capitale. «Vengo sempre volentieri a parlare della mia parabola sportiva – ha esordito Simone Ruffini – per far sì che i giovani non smettano mai di coltivare i propri sogni. Io sono stato fortunato perché sono riuscito a realizzarli». Le cinque classi di terza media hanno avuto la possibilità di condividere con il campione del mondo del 2015 di Kazan nella 25km in acque libere un’ora della propria, stimolante mattinata suddivise in tre gruppi. Tante le domande e le curiosità dei giovani che hanno potuto apprezzare la semplicità di un ragazzo rimasto umile nonostante i tanti anni ai vertici del nuoto di fondo tricolore.

«Non è stata una vita semplice, quella che ho vissuto da nuotatore agonista – ha ammonito Ruffini – perché a 16 anni sono andato a vivere da solo a Pesaro per tentare l’avventura nazionale che poi si è realizzata. Un decennio l’ho trascorso a Roma ma lo scorso anno ho deciso che era tempo di tornare a casa. Vivo a Tolentino dove lavora pure la mia fidanzata. Niente giunge per caso e spesso è difficile conciliare lo studio con i duri allenamenti quotidiani che il nuoto impone. Però quando si ha un sogno come quello di gareggiare in un’Olimpiade come l’ho avuto io alla vostra età, si supera tutto di slancio». Ed il sogno si è avverato, a Rio 2016 nella 10 chilometri dopo l’oro dell’anno prima ai mondiali di Russia nella 25 km., coinciso con il pass olimpico. Tanti i ricordi legati ai paesi in cui ho gareggiato con la maglia della Polizia ed azzurra: Argentina, Brasile, Sudafrica, Australia, Messico, Russia, Cina, Francia, Canada, Ungheria ed Hong Kong, dove hanno aperto le barriere anti squalo al nostro passaggio… Ho ammirato la barriera corallina ed ho nuotato con i delfini, ma a 35 anni è venuto il momento di passare il testimone», ha concluso Ruffini, sperando di solleticare l’immaginazione di qualcuno fra gli studenti. Chissà?

Luca Muscolini