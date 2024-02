Nuovo pulmino a servizio dello sport e dell’inclusione per chi pratica nuoto

Un minivan da 9 posti, completo di pedane per carrozzina. E poi carrozzine per doccia ad autospinta, tavolette, pinne e fasce gym per permettere a chi ha disabilità o difficoltà fisico motorie di praticare sport in acqua e partecipare a eventi sportivi agonistici e non.

E’ quanto acquistato dall’Amministrazione comunale grazie a un finanziamento legato ai progetti del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità promosso dalla Regione Marche.

L’iniziativa è nata dalla sinergia tra il Comune, titolare della convenzione per la gestione della piscina di Taccoli, e la società Team Gest, associazione che gestisce l’impianto e che tra i propri fini statutari ha quello di incentivare e sviluppare lo sport per le discipline paralimpiche nel settore nuoto.

Il mezzo, un Fiat Ducato, allestito dall’azienda Focaccia di Cervia, è stato ritirato dal sindaco Rosa Piermattei. Per l’acquisto del minivan e degli altri ausili sono stati stanziati complessivamente circa 57 mila euro, di cui 6 mila messi a disposizione dal Comune, mentre per la restante quota si è attinto al finanziamento regionale.