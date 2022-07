Nuova location per il “Nudo & crudo“ di Silvia Bruzzechesse. Inaugurata ieri sera dall’altra parte di Piazza del Popolo, sotto il loggiato, a poche decine di metri dal Comune.

Il locale, ovviamente rinnovato e curato in ogni dettaglio, ha tavoli in veranda per degustazioni, aperitivi e menu con assortimento di nigiri, hosomaki e uramaki. E’ pronto, quindi, per una nuova avventura – stavolta “in solitaria” – dedicata sempre al sushi.

All’inaugurazione erano presenti, fra gli altri, il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore comunale Paolo Paoloni. Accanto a Silvia, oltre alle sue collaboratrici, non potevano mancare il marito Alberto Giuliani e il figlio Ludovico, rispettivamente coach e giocatore di pallavolo.