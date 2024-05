Unione montana: “Semi di abilità”, campus estivo per giovani autistici

L’Ambito territoriale sociale 17 presso l’Unione montana di San Severino informa che è stato pubblicato il bando per la partecipazione al campus estivo di competenze agricole “Semi di abilità”, rivolto a ragazze e ragazzi con autismo e sindrome di Asperger, che si svolgerà presso l’azienda agricola Sigi di Macerata dal 17 giugno al 12 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 15.30.

La partecipazione è riservata a 20 ragazzi e ragazze, italiani e stranieri, residenti nella provincia di Macerata, con più di 18 anni e certificazione di autismo. Il progetto, a cura di Coss Marche Onlus, è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per le Disabilità e della Regione Marche.

La partecipazione al campus prevede l’erogazione di un’indennità per il partecipante, il servizio di trasporto e di assistenza al trasporto, i pranzi.

L’approccio, centrato sui punti di forza e sulle abilità, rappresenta un paradigma fondamentale per migliorare i risultati lavorativi e sociali delle persone con autismo, favorendo una migliore qualità della vita complessiva.

Per contrastare queste sfide, il campus prevede una formazione mirata con sviluppo di competenze lavorative specifiche in ambito agricolo, di produzione, trasformazione o commercializzazione. Sarà creato un ambiente di apprendimento e lavoro inclusivo e accogliente che favorirà quanto più possibile la socializzazione e l’interazione tra i partecipanti in cui si cercherà di favorire l’autostima e l’auto efficacia con un affiancamento continuo dei partecipanti da parte di un’equipe qualificata composta da psicologi, educatori e maestri d’opera.

Durante il campus saranno realizzati prodotti di filiera con etichetta dedicata “Semi di abilità, Semi di bontà” ma anche materiale documentale, come un ricettario e un servizio fotografico. L’esperienza si concluderà con la Festa dell’orto e la presentazione dei risultati del campus insieme alle famiglie e ai referenti istituzionali.

Progetto, bando e domanda di ammissione si possono consultare e scaricare all’indirizzo https://www.cooss.it/it/formazione/semi-di-abilita/