Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate settempedana è quello con la danza. Martedì 4 luglio dalle ore 20.30 in Piazza del Popolo si svolgerà il saggio di fine anno della scuola di ballo “Asd Studio Dance Academy” che ha scelto di chiamare l’evento “Ballando sotto le stelle”.

Il programma, ideato e scelto dall’insegnante Federica Agostinelli, vedrà scendere su una pista inusuale e bella come quella della piazza cittadina tutti i ballerini della scuola: dalle più piccole della “gioco danza” fino agli allievi più grandi, compresi gli adulti.

Fra questi un momento particolare verrà regalato ai presenti dall’esibizione dei campioni italiani in carica in alcune specialità: regaleranno uno spettacolo unico i neo campioni nazionali per le danze standard e i pluricampioni nazionali per le danze artistiche.

Gli organizzatori della serata confidano di vedere un numeroso pubblico che possa fare da cornice adeguata ai ballerini sperando che il meteo sia clemente. In caso contrario, comunque, non ci sarà un rinvio dato che l’evento si svolgerà ugualmente e al coperto presso il palazzetto dello sport allo stesso orario.