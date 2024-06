“Questa è la vita” apre la rassegna teatrale “Il dialetto a Granali”

Tre appuntamenti tutti da ridere nella frazione di Granali.

Da venerdì 14 giugno, infatti, torna la rassegna teatrale in vernacolo “Il dialetto a Granali”.

Nella piazzetta, con spettacolo unico alle ore 21.30 a ingresso libero, venerdì 14 giugno la compagnia Teatroclub Amedeo Gubinelli presenta, per la regia di Alberto Pellegrino, “Questa è la vita”, commedia scritta nel 1986 con il titolo “Ma che se campa affà?”, anche se è stata fatta una revisione critica del testo per renderlo più snello, per dare maggiore profondità psicologica ai personaggi, per rendere storicamente più credibile questa vicenda, nella quale sono espressi quei valori della famiglia, dell’onestà, della fedeltà, della dedizione al lavoro e dell’amore per la vita presenti in tutto il suo teatro. Per fornire, inoltre, una lettura più intimistica e surreale della vicenda è stata introdotta la figura di un cantastorie che introduce, commenta e conclude quanto accade sulla scena.

La storia, compresa nell’arco di due giornate, è collocata nei primi anni del Novecento in una cittadina di provincia che conosce gli effetti di un’incipiente urbanizzazione e industrializzazione. Ci troviamo in una piccola piazza, dove per gran parte del tempo si passano le giornate e ci si occupa degli altri, seguendo le regole del “buon vicinato”. Sulla piazzetta s’affacciano un’osteria, l’abitazione di una giovane donna un po’ chiacchierata, la casa-bottega di un ciabattino più preoccupato di conoscere i fatti altrui che del proprio lavoro, mentre sul lato opposto abitano un’anziana coppia di coniugi, Sor Ansermo e Ursula, il loro figlio Peppetto con la nuora Marietta e la figlia Claretta. L’oste Antò è l’innamorato non corrisposto di Marietta ed è sorvegliato a vista dalla gelosissima moglie; Peppetto è sospettato di essere l’amante della bella ragazza che abita di fronte, mentre in realtà nasconde un vizio che lo sta portando alla rovina, mentre l’intera famiglia è presto investita dal piccolo dramma che sta vivendo la giovanissima Claretta. Su tutti incombe la figura del ciabattino che, con la sua curiosità e i suoi commenti, farà del tutto per mettere zizzania fra le parti, ma quando la storia sembra volgere in tragedia ecco ritornare il sereno nella piazzetta e nella vita dei suoi abitanti.

Sabato 22 giugno la compagnia teatrale Terra dei Fioretti San Giacomo della Marca di Cingoli, per la regia di suor Lucia Stacchiotti, porterà in scena “Nel paese della bugia la verità è una malattia”.

La rassegna si chiuderà venerdì 28 giugno con “Le care amiche” che sarà portata in scena dal gruppo teatrale L’Alternativa di San Severino per la regia di Maria Cristina Perticarari.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune, per informazioni si può telefonare al numero 3333627729.