Secondo colpo di mercato della Settempeda: preso il jolly Damiano Cervigni

Pesca ancora dall’Aurora Treia la Settempeda per il secondo nuovo arrivo. Vestirà il biancorosso anche Damiano Cervigni. E’ ufficiale infatti l’acquisto del classe ’96 che vanta una lunghissima militanza nella società treiese, ben otto anni e sempre in Promozione. Altre esperienze in carriera invece sono state con Maceratese e Helvia Recina. Giocatore potente, forte fisicamente, abile nella corsa e con buona tecnica, Cervigni può essere considerato un vero e proprio jolly: tatticamente molto duttile può ricoprire diverse posizioni in campo, anche se eccelle come terzino ed esterno alto. Tutte cose che hanno convinto la Settempeda a puntare su di lui in modo da poter avere in organico un elemento valido e che potrà tornare molto utile, ma non solo l’astetto tecnico/tattico ma anche il fatto che fin da subito Damiano ha mostrato grande entusiasmo e desiderio nel voler iniziare questa avventura.

“E’ vero, ho voluto con forza venire alla Settempeda e non ho mai avuto dubbi né esitato nella scelta. Ho detto subito sì. Altro motivo è che negli anni scorsi ci sono stati diversi contatti e siamo stati vicini, adesso è la volta buona. Tante cose mi piacciono di San Severino: la città, le persone, l’ambiente sportivo che è eccezionale, lo stadio è bellissimo, c’è una grande tifoseria, molto calda e sempre vicina alla squadra, e trovo infine compagni bravi che conosco e con cui mi sono trovato bene in altre esperienze come Matteo Mulinari con il quale ho legato molto quando abbiamo giocato insieme nell’Aurora”. Damiano, tu conosci bene il torneo di Promozione. Per la neopromossa Settempeda che annata potrà essere? “Credo sia ancora presto per dirlo e poi non voglio espormi perché la scorsa estate l’ho fatto e le cose non sono andate come immaginavo. Per cui vorrei parlare di altro, cioè di me e di quello che potrò dare. Prometto massimo impegno, lavorerò a fondo e cercherò di aiutare in campo e fuori compagni e mister. Tutti insieme come gruppo dovremo lottare in ogni partita e cercheremo di ben figurare. Ho una enorme voglia di rivalsa dopo la sfortunata annata conclusasi da poco e darò tutto per cercare di fare una grande stagione e per fornire il mio apporto per raggiungere gli obiettivi di squadra”.

Roberto Pellegrino